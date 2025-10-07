LeBron James provoca que la afición de los Lakers se gaste miles de dólares por un anuncio de coñac

LeBron James ha troleado a todos jugando con un tema tan sensible como el de su retirada de las canchas de baloncesto. Medios de comunicación, aficionados al baloncesto en general y seguidores de Los Ángeles Lakers creyeron que iba a anunciar precisamente eso. La estrella de la NBA prendió la llama anunciando que este martes haría un importante comunicado con un enigmático vídeo llamado La segunda decisión. Sin embargo, todo era una estrategia de marketing que ha costado miles de dólares a los aficionados angelinos.

Las entradas del último partido de la temporada regular de los Lakers en este 2025/26 alcanzaron precios estratosféricos tras el anuncio anticipado el lunes. Ver a los Utah Jazz pasó de estar a poco más de 70 dólares a 770 en la entrada más barata. Los precios para el encuentro llegaron a los 10.000 dólares en las butacas más caras y todo porque la gente se creía que LeBron James se iba a retirar tras 23 temporadas en la NBA.

El alero, sin embargo, protagonizó un anuncio de Hennessy, una conocida marca de coñac que ha elegido al jugador de los Lakers para promocionarse a nivel mundial. La campaña ha cumplido con el objetivo de llegar a todos los rincones del planeta, pues todos estaban atentos a esa «gran decisión» que tenía que comunicar este martes. King James logró su principal objetivo: generar expectación máxima. Y cuando todo parecía indicar que el de Akron iba a pronunciarse sobre su futuro, LeBron ha sorprendido a todos con una noticia que ha dejado a todo el mundo desconcertado.

Al igual que hizo por estas fechas el año pasado con Amazon, el anuncio de LeBron James se trata de un acuerdo promocional al que ha llegado con la marca de coñac Hennessy, que obviamente habrá invertido una gran cantidad de dinero para poder llevar a cabo esta campaña. «La Decisión está tomada. ¡Salud por el año 23», dice el tweet de la marca respecto a una nueva temporada del jugador de los Lakers en la NBA.

Cabe recordar, por otra parte, que a LeBron ejerció en verano la opción de jugador perteneciente a su contrato de 52,6 millones de dólares y que finalizará su vinculación con los Lakers en el verano de 2026. Habrá que ver, eso sí, si finalmente acaba la temporada en Los Ángeles o decide firmar por otro equipo el próximo verano. Un anuncio que no habrá gustado nada a los muchos aficionados de los Lakers que habían comprado entradas para los próximos partidos de su equipo por miles y miles de dólares para ver a LeBron James en el caso de que fuera a retirarse como parecía que podía anunciar hoy.

LeBron James seguirá en la NBA

El pasado mes de junio se conoció que LeBron había renovado un año más con la franquicia angelina con un contrato de 52,6 millones de dólares. Este podría ser su último vínculo con el baloncesto de élite en el caso de que hubiera anunciado su retirada, pero ahora queda claro que seguirá jugando en la NBA al menos una temporada mal.

En su momento, hace 15 años LeBron ya denominó el anuncio de su traspaso de los Cleveland Cavaliers a los Miami Heat como La decisión, una estrategia de marketing que ha repetido para su próxima revelación. LeBron cumplirá 41 años en diciembre y está a las puertas de su vigesimotercera temporada en la NBA, en unos Lakers en los que juega hasta su hijo. El rumor de que se retirará a final de temporada había crecido, pero finalmente todo ha sido un anuncio de la citada marca de coñac. LeBron James se ha quedado con todos y en Hennessy deben estar contentos.