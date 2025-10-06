El enigmático anuncio de LeBron James en medio de los rumores sobre su retirada

LeBron James ha prendido la llama de su posible retirada anunciando que este martes hará un importante comunicado con un enigmático vídeo llamado ‘La segunda decision’. El legendario jugador estadounidense podría estar cerca de colgar las botas, aunque a finales de octubre iniciará su séptima temporada con Los Angeles Lakers en la NBA, posiblemente la última del ’23’.

El pasado mes de junio se conoció que LeBron había renovado un año más con la franquicia angelina con un contrato de 52,6 millones de dólares. Este podría ser su último vínculo con el baloncesto de élite en el caso de que este martes anuncie su retirada a final de curso. Desde luego que opciones hay, porque el estadounidense ha promocionado dicho vídeo como «la decisión de todas las decisiones».

En su momento, hace 15 años LeBron ya denominó el anuncio de su traspaso de los Cleveland Cavaliers a los Miami Heat como ‘La decisión’, una estrategia de marketing que ha repetido para su próxima revelación. Por suerte, los aficionados de la NBA y los fieles de la estrella de Los Lakers no tendrán que esperar mucho, pues este martes a las 18:00 horas sabrán qué les tiene preparado.

LeBron cumplirá 41 años en diciembre y está a las puertas de su vigesimotercera temporada en la NBA, en unos Lakers en los que juega hasta su hijo. El rumor de que se retirará a final de temporada es evidente y anunciarlo a estas alturas permitiría a su equipo realizarle todo tipo de homenajes, como ya ocurrió en su momento con Kobe Bryant antes de su trágico fallecimiento.

LeBron James no da pistas

En cualquier caso, las estrellas del deporte han demostrado que no hay que dar nada por sentado y que este anuncio podría tener fines que incluso traspasaran la frontera del baloncesto. La certeza es que LeBron tiene en vilo a todo el mundo con un anuncio que realizará en cuestión de horas y al que llama la decisión de todas las decisiones.