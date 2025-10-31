Draymond Green insulta a Santi Aldama tras agredirle en pleno partido: «Imbécil y payaso»

Draymond Green alargó su cruzada contra Santi Aldama llamando «imbécil» y «payaso» al español tras agredirle en pleno partido en la madrugada del pasado martes. El estadounidense es más conocido por acciones antideportivas y sucias como la que protagonizó con el canario que por su juego, ya que a sus 35 años está bastante de capa caída.

Por tanto, su manera de llamar la atención es en un pódcast personal en el que el último al que ha insultado ha sido a uno de los dos jugadores españoles que hay en la NBA. La acción antideportiva se produjo en el tercer cuarto, cuando Aldama se disponía a saltar a canasta y Green le agarró sin ninguna opción de llegar al balón de forma limpia con el único objetivo de desequilibrarle.

This sequence by Draymond Green 🍿 – Turnover

– Tackled Santi Aldama by neck from behind

– Yelled “that’s soft as fu*k”

– Told Jaren Jackson Jr to “shut up”

– Danced when they missed both free throws pic.twitter.com/53N7hyGJsd — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) October 28, 2025

Esta fue la surrealista visión del estadounidense ya pasado más de un día del encuentro: «Es un tipo que siempre habla. Ya sabes, cada vez que jugamos contra ellos, habla. Le gusta provocar un poco. Y bueno, a mí no me molesta un poco de provocación. Pero lo que no me gusta es la gente que habla y actúa como si quisiera entrar en el juego físico y luego le hacen una falta leve y se tira al suelo agarrándose el cuello o la cabeza como si estuviera muerto».

Green, que ya le llamó «blando» in situ en repetidas ocasiones tras fallar los dos tiros libres, volvió a atacar al jugador español en su pódcast: «Pero es como si hubieras vendido tu alma por dos tiros libres. Te tiras al suelo, rodando como si estuvieras muerto, solo para levantarte y caminar hacia el banquillo y luego hacia la línea de tiros libres».

Green insulta a Aldama

En ese punto de su discurso llegaron los insultos a Aldama: «Lo que pasa es que pierdes todo el respeto. Si actúas como un imbécil, ya no podremos pensar que no lo eres porque te estás comportando como un absoluto payaso. Estás haciendo caso a las tonterías de un entrenador que te dice que finjas y exageres si te hacen una falta. Pero entonces, tendrás que jugar sabiendo que todos te miran como si fueras un imbécil. Y este hermano pasó de un +15 a un +2 en el partido después de hacer esa mierda de idiota».

El duelo acabó con victoria local para los Golden State Warriors de Green frente a los Memphis Grizzlies de Aldama (131-118): «Siempre lo digo: tíos, no juguéis haciendo el imbécil porque una vez que te comportas así eso es lo que eres, un imbécil y no va a haber forma de cambiarlo. Por eso me pareció una payasada lo que hizo. Se comportó como un payaso así que yo hice el payaso delante de él cuando falló los tiros libres. No puedes fingir así y tirarte por el suelo y luego fallar los dos tiros libres, campeón. No, no campeón… chico»