El jugador más antideportivo de la NBA monta un escándalo contra Santi Aldama

Santi Aldama sufrió en la última madrugada un encontronazo con el jugador de los Golden State Warriors Draymond Green. El ala-pívot agarró al español a la altura del cuello cuando saltaba en dirección a canasta, en una acción que fue castigada con falta flagrante.

Green, que cuenta con un abundante historial antideportivo a sus espaldas, no paró. Mandó callar a los compañeros de Aldama, que se acercaron a pedir explicaciones, y celebró de manera efusiva el fallo del jugador canario desde el tiro libre. «Es un blando, blando, blando», repitió a gritos a Jaren Jackson Jr., elegido mejor defensor de la NBA en 2023.

El encuentro acabó con victoria de los Warriors (118-131) ante los Memphis Grizzlies de Aldama. Los locales se impusieron en un partido en el que Santi Aldama anotó 14 puntos, recogió seis rebotes, repartió cuatro asistencias y robó tres balones. El internacional español partió desde el banquillo, pero fue el segundo suplente más utilizado con sus 22 minutos en cancha. La actuación de la estrella de Memphis, Ja Morant, no fue suficiente para vencer a unos Warriors en los que Stephen Curry (16 puntos) no tuvo su mejor noche.

Con esta derrota los Grizzlies se sitúan con un balance de 2-2 tras cuatro encuentros disputados. El equipo de Santi Aldama ha comenzado la temporada con varias bajas, entre ellas las de jugadores que pueden quitarle minutos al español como los interiores Brandon Clarke y Zach Edey. El referente de la selección española afronta su quinta temporada en la NBA, la primera fuera de sus cuatro años de contrato de novato. Aldama firmó en verano una extensión para las tres próximas campañas, a razón de 52 millones de dólares durante ese periodo. Los dos primeros años de contrato son garantizados, mientras que el último de ellos depende de una opción de equipo.

La secuencia de Draymond Green con Santi Aldama. De la flagrante a la reacción tras los TL fallados.pic.twitter.com/WGtzYvACXW — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) October 28, 2025

Aldama llegó a la NBA desde un camino poco explorado por el jugador europeo hasta los últimos años, cuando el éxodo hacia la NCAA se ha disparado. El canario dio el salto a Estados Unidos antes del profesionalismo. Aterrizó en la Universidad de Loyola, donde brilló durante dos años antes de presentarse al Draft de la NBA. El ala-pívot fue elegido en el puesto 30, el último de la primera ronda, por Utah Jazz y traspasado a Memphis. En la franquicia que vio crecer a los hermanos Gasol y fue testigo de la única temporada de Navarro en tierras americanas, Aldama se ha ganado un hueco como uno de los jugadores de rol mejor valorados de toda la NBA.