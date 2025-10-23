Escándalo en la NBA: el FBI detiene a un jugador y un entrenador por apuestas ilegales

La NBA ha despertado con un escándalo que lleva sacudiendo el deporte en los últimos años. Terry Rozier, jugador de los Miami Heat, y Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers, han sido detenidos este jueves por el FBI por apuestas ilegales. Dos arrestos que, aunque no son vinculantes, han generado mucha controversia en el deporte más seguido del país estadounidense.

Aunque otras cuatro personas también han sido recluidas, sin duda el foco está en los dos hombres que están directamente vinculados con la NBA. El primero que salió a la luz fue el base de Miami, quien fue detenido por la policía poco después de que su equipo cayese derrotado en la madrugada del miércoles ante los Orlando Magic en su debut de la nueva temporada. Según pudo informar ESPN, el arresto se produjo en un hotel de Orlando. Rozier ya estuvo bajo sospecha desde 2023 desde que le detectaron varias apuestas irregulares cuando aún jugaba en los Hornets antes de partidos contra los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans.

La NBA también se mancha por las apuestas

El segundo generó aún más incertidumbre por la gravedad del caso. En el caso de Billups, su detención no está vinculada directamente con el baloncesto. Según confirmó el FBI, la razón vino de una operación ilegal de póker vinculada con la mafia. Chauncey sí estuvo presente dirigiendo el partido ante los Minnesota Timberwolves e interceptó la policía en Colorado.

Billups ha sido el director técnico de los Blazers desde 2021. Con anterioridad, Billups jugó en la NBA con los Detroit Pistons, franquicia con la que ganó el anillo de la NBA en 2004, siendo además elegido MVP de las Finales, y forma parte del Salón de la Fama de la NBA. Con Billups en su plantilla, los Pistons perdieron en el desempate las Finales de 2005 ante los San Antonio Spurs y también fue el base titular de la selección de los Estados Unidos que se colgó la medalla de oro en los Mundiales de Turquía en 2010. Hace cuatro meses, las autoridades arrestaron a otro exjugador de la NBA, el siempre polémico Gilbert Arenas, acusado de organizar en su vivienda partidas de póquer ilegales.