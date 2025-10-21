Dónde ver todos los partidos de la NBA por televisión en directo y en vivo en España

La NBA volverá a dar el pistoletazo de salida a una nueva edición durante esta madrugada del 21 al 22 de octubre, donde los Oklahoma City Thunder, actuales campeones de la competición, abrirán la fase regular enfrentándose a Houston Rockets, a partir de las 01:30 de la madrugada. Horas más tarde, es decir, a partir de las 04:00, será el turno para Los Ángeles Lakers de LeBron James y los Golden State Warriors de Stephen Curry, que serán los encargados de hacer disfrutar a millones de seguidores con uno de los platos fuertes de la temporada. Descubre dónde ver el inicio de la NBA desde España.

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets / 01:30 (madrugada del miércoles 22)

Los Angeles Lakers – Golden State Warriors / 04:00 (madrugada del miércoles 22)

From rivals to respect 🤝🏀 A look at some of the best NBA jersey swaps from over the years. Wear your favorite jersey on Monday, October 20 to celebrate a new NBA season. Share your jersey on social on NBA Jersey Day and tune-in for @AmericanExpress NBA Tip-Off on Tuesday,… pic.twitter.com/eiZUAAoxiU — NBA (@NBA) October 19, 2025

Cómo se puede ver la NBA en España

Esta cuestión, sin duda alguna, ha sido una de los grandes cambios de la competición en nuestro país. Durante 30 años, Movistar ha sido la encargada de ofrecer todos los detalles de la competición y de llevar a todas las casas la emoción y la tensión de la mejor competición del mundo de baloncesto. Sin embargo, esta situación cambió por completo en este 2025, pues la mítica empresa ha perdido todos los derechos y pasarán a manos de otra de las compañías punteras de nuestro país.

From 1 superstar to another… Steph Curry 🤝 David Beckham Wear your favorite jersey on Monday, October 20 to celebrate a new NBA season! Share your jersey on social on NBA Jersey Day and tune-in for @AmericanExpress NBA Tip-Off on Tuesday, October 21. pic.twitter.com/TbP3QfGGVV — NBA (@NBA) October 19, 2025

En qué canal se puede ver en directo

¿Qué compañía es la que ofrecerá la NBA? Pues bien, para resolver una de las grandes incógnitas de los usuarios más despistados, la competición se podrá seguir y disfrutar a través de las pantallas de DAZN, que cuenta con todos los derechos y nos ofrecerá todos los detalles de cada encuentro de la temporada 2025-2026. ¿En qué canal se podrá ver? a través de su canal de streaming (TV) y en su aplicación. Además, en la web de OkDiario podrás seguir el minuto a minuto de los partidos más relevantes.

🚨 OFICIAL 🚨 DAZN llega a un acuerdo multianual con la NBA y emitirá a partir de la próxima temporada todos los partidos de la temporada regular, Play Offs y Finales Incluirá estos 3 paquetes: 🔷 Plan baloncesto: 9.99€ al mes (ACB, NBA, Supercopa y Copa) 🔷 Made in USA:… pic.twitter.com/XtySg5BOxD — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) September 15, 2025

Cuánto vale ver la NBA en España

Según indica DAZN en su página web oficial, la NBA en España se podrá ver desde 9,99 euros al mes, en un paquete que además de incluir la mejor liga del mundo también podrás disfrutar de otras competiciones de este deporte, como es el caso de La Liga Endesa, la Supercopa Endesa o la Copa del Rey. Por otro lado, también podrás seguir la competición en su modelo ‘Made In USA’: ¿qué significa esto? Pues bien, en dicho paquete entrará toda la NBA al completo, la NFL y la Nascar, narrada y comentada por el gran David Sánchez Cañete.