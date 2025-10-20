Cuándo empieza la NBA: duración de la temporada, fechas claves y cuándo son los playoffs

La espera llegó a su fin. La mejor competición del mundo de baloncesto, la NBA, abrirá sus puertas una temporada más con el pistoletazo de salida de la primera jornada. Durante los próximos seis meses de competición, los equipos disputarán un sinfín de partidos con el objetivo prioritario de arrebatarle la corona a los actuales campeones, Oklahoma City Thunder, y consagrarse como el mejor equipo de la campaña 2025-2026 en Estados Unidos.

A ring fit for a Joker! 🃏💍 Watch the 24-25 Champs receive their own rings tomorrow night at 7:30pm/ET on NBC & Peacock! pic.twitter.com/XPAVMfNKhl — NBA (@NBA) October 20, 2025

Cuándo empieza la temporada

La temporada 2025-2026 abrirá sus puertas esta próxima madrugada en España del 21 al 22 de octubre, con el primer enfrentamiento entre el campeón Oklahoma City Thunder y Houston Rockets, que se medirán a partir de las 01:30 horas, al igual que el otro plato fuerte de la primera jornada de la competición entre Los Ángeles Lakers y Golden State Warriors, a partir de las 04:00 horas de la madrugada del miércoles al jueves.

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets / 01:30 (madrugada del miércoles 22)

Los Angeles Lakers – Golden State Warriors / 04:00 (madrugada del miércoles 22)

From 1 superstar to another… Steph Curry 🤝 David Beckham Wear your favorite jersey on Monday, October 20 to celebrate a new NBA season! Share your jersey on social on NBA Jersey Day and tune-in for @AmericanExpress NBA Tip-Off on Tuesday, October 21. pic.twitter.com/TbP3QfGGVV — NBA (@NBA) October 19, 2025

Cuándo acaba la liga regular de la NBA

Tal y como recalcamos líneas atrás, los equipos competirán durante los próximos seis meses de competición en la Fase Regular, donde jugarán un total de 82 partidos y lucharán por adentrarse directamente en los playoffs o en el Play in de acceso a competir por el ansiado anillo de la NBA. ¿Cuándo será la última jornada? Pues bien, esta fecha se jugará el próximo domingo 12 de abril del 2026, en la que se disputarán un total de 15 partidos que podrían definir el cuadro de la fase final.

From rivals to respect 🤝🏀 A look at some of the best NBA jersey swaps from over the years. Wear your favorite jersey on Monday, October 20 to celebrate a new NBA season. Share your jersey on social on NBA Jersey Day and tune-in for @AmericanExpress NBA Tip-Off on Tuesday,… pic.twitter.com/eiZUAAoxiU — NBA (@NBA) October 19, 2025

Cuándo son los playoffs y finales de la competición

Tras la finalización de la Fase Regular, será el turno del Play-In, que definirá qué equipos se clasificarán finalmente para los playoffs del 14 al 17 de abril. Un día más tarde, el 18 de abril, se pondrá en marcha el cuadro final de la competición, donde culminará con las Finales de la NBA durante el próximo mes de junio del 2026. Por el momento, se desconoce una fecha exacta, pues la duración de las rondas podría retrasar la fecha de las Finales.

Dónde ver la temporada al completo de la NBA en España

La temporada al completo se podrá observar y disfrutar a través de las cámaras de DAZN, compañía que ha conseguido los derechos de la mejor competición de baloncesto del mundo durante este año 2025 y sustituyendo a Movistar, que durante tres décadas fue la encargada de llevar a todas las casas la emoción de la NBA.