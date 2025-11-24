Luka Doncic hace historia en la NBA: más de 400 puntos y 100 asistencias en doce partidos

Luka Doncic volvió a firmar una exhibición en la NBA. Acostumbrado a brillar desde que desembarcó en Estados Unidos hace siete años, el esloveno fue la imagen de la perfección en la victoria 108-106 contra los Utah Jazz. Los números asustan a cualquiera: 33 puntos, once rebotes, ocho asistencias y tres robos en apenas 40 minutos.

Un recital en Los Lakers donde quedó grabada una de sus asistencias y uno de sus robos llegaron en el segundo período, cuando interceptó un pase de Kevin Love, lideró el contragolpe y entregó a Jaxon Hayes el balón para un magnífico ‘ally-oop’. Pero, más allá del 12-4 que suma su equipo para seguir la estela de los recientes campeones, los Oklahoma City Thunder, está el nuevo récord que ha batido en la NBA.

Luka Doncic se convirtió en el primer jugador de la historia de la NBA que suma más de 400 puntos y 100 asistencias en los primeros doce partidos de la temporada. En concreto suma 414 y 107 y dejando una media de 34,6 puntos y 9 asistencias por partido. «El efecto Luka», presumían Los Lakers de su jugador en redes sociales. Una actuación de uno del mayor talento que sacado el Real Madrid en la historia del baloncesto. Reconocido su amor eterno por el club blanco, Doncic aseguró que sueño sigue siendo retirarse en el equipo que le vio crecer. Con 26 años, el esloveno tiene NBA para rato, y la exigencia de jugar en los Lakers es algo que no le está dando problemas, y los números a la vista están.

Luka Dončić in 12 games played this season: 414 PTS | 107 AST He’s the FIRST PLAYER IN NBA HISTORY to have 400+ PTS and 100+ AST through 12 games 🤯 https://t.co/2DtiEFkRJv pic.twitter.com/7GjodXCyG1 — NBA (@NBA) November 24, 2025

LeBron James, en su segundo partido del curso, consiguió 17 puntos, seis rebotes y ocho asistencias en 34 minutos, registro para seguir cogiendo rodaje después de una lesión que le apartó de las canchas.