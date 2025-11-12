La NBA revoluciona el All-Star: Estados Unidos contra el resto del mundo

La NBA vivirá una revolución histórica en los All-Star a partir de 2026. Este miércoles, el máximo organismo de baloncesto ha anunciado un cambio de formato que se estrenará en Los Ángeles el próximo 15 de febrero. Un torneo que acrecentará la competitividad en un torneo de todos contra todos que juntará a los mejores jugadores de Estados Unidos y los del resto del mundo.

A diferencia de tal y como conocíamos la competición, a partir del año que viene consistirá en una fase de grupos de cuatro partidos de doce minutos cada uno. Participarán tres equipos con un mínimo de ocho jugadores cada uno. «La National Basketball Association (NBA) y la National Basketball Players Association (NBPA) han anunciado un nuevo formato de Estados Unidos vs. Resto del Mundo para el NBA All-Star Game 2026», anunciaron en un comunicado oficial.

Dicho campeonato tendrá lugar en el Intuit Dome de Inglewood, California, sede de los LA Clippers. El primer partido enfrentará al Equipo A y al B, con el ganador enfrentándose al C en un segundo choque. Después se disputará el duelo restante y finalmente los dos mejores clasificados accederán a la final por el campeonato. En caso de empate, será la diferencia de puntos en los dos partidos lo que decidirá el equipo que se clasifica para el último partido.

Al igual que en las ediciones anteriores, se seleccionarán 24 ‘All-Stars’, 12 por cada conferencia. Los cinco jugadores elegidos como titulares de cada conferencia serán seleccionados por los aficionados (50% del voto), los jugadores actuales de la NBA (25%) y una serie de medios de comunicación (25%). Mientras que los siete jugadores elegidos como suplentes de cada conferencia serán seleccionados por los entrenadores principales de la NBA. Este año, los ‘All-Stars’ serán seleccionados sin tener en cuenta la posición. El proceso para asignar a los jugadores a los dos equipos de Estados Unidos se determinará más adelante.

Si la votación no da como resultado la selección de 16 jugadores de Estados Unidos y ocho jugadores internacionales (lo que puede incluir estadounidenses con vínculos con otros países si fuera necesario), el comisionado de la NBA, Adam Silver, seleccionará All-Stars adicionales para unirse a cualquiera de los grupos y así alcanzar ese mínimo. En ese caso, al menos uno de los dos equipos tendría más de ocho jugadores.