Chapuza del baloncesto europeo: suspenden un partido tras acabar un equipo con ¡sólo dos jugadores!

El baloncesto europeo vivió un episodio bochornoso este miércoles al suspenderse un partido a los siete minutos porque un equipo se había presentado con sólo cinco jugadores. Se trataba del Hapoel Holon-Trapani Shark, perteneciente a la Basketball Champions League (BCL), al que el equipo visitante llegó justo de efectivos y únicamente acudió a la cita para evitar una multa de 600.000 euros por incomparecencia.

La cuestión es que cuatro de los cinco jugadores del Trapani se autoexpulsaron a modo de protesta por no cobrar en un club que pasa por grandes problemas financieros y el encuentro se resolvió cuando faltaban tres minutos del primer cuarto con victoria clara para el Hapoel (38-5).

Así se explicó lo sucedido desde la propia competición: «El partido entre Hapoel Netanel Holon y Trapani Shark fue registrado como una derrota por defecto para Trapani (38-5), ya que el equipo tenía menos de dos jugadores en la cancha listos para jugar».

«De acuerdo con el artículo 14.5.4 del reglamento de competición de la BCL, un club que pierda cualquier partido por incomparecencia o por defecto en los play in o los play off perderá la serie. Tras lo anterior, Hapoel Holon se clasifica para los octavos de final», concluyó.

Ridículo en el baloncesto europeo

Los cinco jugadores de los que disponía el Trapani eran Alessandro Cappelletti, Riccardo Rossato, Fabrizio Pugliatti, Francesco Martinelli y Luigi Patti, éstos dos últimos debutantes en el equipo italiano, dirigido por Alex Latini junto al mítico Darryl Middleton como asistente.

Tres de ellos se borraron nada más empezar. Cappelletti, Rossato y Pugliatti abandonaron el partido a los cinco minutos y al cometer Patti la quinta falta personal el Trapani Shark tan solo quedó con Martinelli en cancha. Un encuentro de baloncesto finaliza cuando un equipo se queda con menos de dos efectivos, lo cual le impide sacar y recibir. Una verdadera vergüenza para este deporte, que no pasa por su mejor momento a nivel de imagen en el continente.