La Liga denuncia cánticos a favor de ETA en el estadio de El Sadar de Pamplona: «¡ETA, ETA, ETA!»

La Liga ha denunciado cánticos a favor de ETA en el estadio El Sadar de Pamplona durante el encuentro que Osasuna disputó ante el Athletic Club el pasado 3 de enero. En concreto, y según informa el organismo dirigido por Javier Tebas, se gritó «¡ETA, ETA, ETA!» durante aproximadamente 15 segundos en el tramo final de la primera parte.

«Esto empieza a ser un laberinto. ¿Dónde está la salida? Estás asustado, tú vida va en ello, pero alguien debe tirar del gatillo, »¡ETA, ETA, ETA!’», se gritó en El Sadar por parte de aficionados de Osasuna que estaban situados tras unas pancartas con los lemas ‘Lizarra’, ‘Osasuna’ y ‘Graderio Sur’. Así lo recoge el informe de denuncias de la Liga tras la información aportada por parte del representante oficial.

Esos cánticos fueron entonados «de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 15 segundos», añade la Liga, que ya ha denunciado este tipo de insultos y otros parecidos en otros encuentros en el estadio de Osasuna. Por ejemplo, esta misma temporada, ya se denunciaron insultos contra España, el Rey o la selección española.

Además, en el mismo escrito, también se recoge que esos mismos aficionados de Osasuna insultaron a Jesús Areso, ex jugador del equipo navarro ahora en el Athletic, con cánticos de «Areso, muérete» y «tonto, tonto».

Incidencias en el Espanyol – Barcelona

Por su parte, en el Espanyol – Barcelona, la Liga de Tebas recoge varios insultos a Joan García. «Hijo de puta», «queremos la cabeza de Joan», «rata» o «tonto» son algunos de los cánticos que se hicieron contra el portero culé, antes en el Espanyol. También se denuncian gritos de «puta Barça», «mierda, mierda, mierda, Puta Barça, puta Barça, eh» o «Olelé, olalá, ser del Barça es ser un subnormal».

Además también se explica que «un grupo de aficionados locales ubicados en la zona de la Grada de El Prat colindante a la Tribuna principal lanzaron varias botellas llenas o semi llenas y con tapón al terreno de juego».