La Liga denuncia insultos contra España y el Rey en el estadio de El Sadar de Pamplona

La Liga de Javier Tebas ha denunciado a aficionados de Osasuna por insultos contra España, el Rey o la selección española en el estadio de El Sadar de Pamplona. En el escrito que la Liga remite al Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol y a la Comisión Antiviolencia, se recogen estos cánticos que vienen siendo repetitivos en algunos campos.

En concreto, lo que se denuncia por parte de la Liga son los gritos de «España es una mierda, el rey es un fascista y todos sus vasallos son unos hijos de puta», cantados por un grupo de aficionados de Osasuna en el Estadio de El Sadar el pasado fin de semana en el encuentro ante la Real Sociedad.

Insultos de este tipo contra España, el Rey o la selección española vienen siendo repetitivos en algunos campos del País Vasco o este de Osasuna, cánticos que se denuncian y que después el Comité de Disciplina y Antiviolencia acuerdan sanciones, normalmente económicas.

A su vez, en el escrito de la Liga se especifica otros insultos en otros campos de Primera División, como es el Camp Nou -en su regreso- en el Barcelona-Athletic Club, en los que se gritó «písalo, písalo» cuando Nico Williams estaba tendido en el suelo. También se recogen cánticos de «tonto, tonto» a Oihan Sancet.

Por su parte, la Liga menciona 14 incidencias en el Valencia-Levante, entre ellas insultos al Levante y el cántico «puto sapo el que no bote, eh!», secundado por gran parte de los aficionados presentes, y también insultos al árbitro en los partidos Betis-Girona y Villarreal-Mallorca, («burro»), junto a los proferidos contra el Sevilla en el campo del Espanyol.

Como incidentes de la jornada 15 de Segunda División, el informe recoge que en el Andorra-Castellón el árbitro detuvo momentáneamente el partido porque seguidores del equipo visitante lanzaron una bola de nieve que impactó en la cabeza del árbitro asistente y que también se activó el protocolo por lanzamiento de objetos en el Granada-Córdoba, donde también hubo insultos al portero visitante.

Los insultos al árbitro, al Celta y al estadio La Romareda en el Deportivo-Ceuta y también los dirigidos al colegiado del Burgos-Racing, a Santander y al jugador visitante Pablo Ramón también figuran en el escrito de denuncias.