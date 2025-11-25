De la Fuente pide perdón por no saludar al árbitro del España-Turquía: «El primer avergonzado soy yo»

Luis de la Fuente negó el saludo a un árbitro asistente tras finalizar el partido entre España y Turquía. Un gesto del seleccionador español que sorprendió y que negó haber hecho a propósito en la rueda de prensa posterior al encuentro. Una semana después del incidente, Luis de la Fuente ha reconocido su error y ha pedido disculpas por su actitud. «El primer avergonzado soy yo», ha admitido el técnico riojano.

«El otro día con la Selección tuve un gesto por el que me siento incómodo, que no me hace sentir orgulloso para nada, todo lo contrario. Quiero pedir disculpas públicamente», ha comenzado su explicación el seleccionador español. De la Fuente ha reconocido que el gesto fue fruto de varios desencuentros durante el partido con el árbitro encargado de la zona de banquillos: «Un asistente vino a darme la mano, habíamos tenido diferentes puntos de vista y de tensión, sentí que no se había portado bien conmigo y quise mostrar ese desagrado hacia esa actitud y negué el saludo».

Pese a explicar los motivos de su enfado, el entrenador de ‘La Roja’ ha admitido que debió haber gestionado la situación de otra manera. «Me arrepiento porque ni soy así ni tendría que habérselo hecho. Tendría que haber hablado con él, pero en ese momento estás a muchas pulsaciones y estás muy caliente», ha comentado Luis de la Fuente en una reciente entrevista en Fibwi Radio. El duelo entre España y Turquía terminó con empate a dos, pero el equipo español reclamó una falta en el descuento que el árbitro no concedió y que provocó el enfado del seleccionador.

😤 Luis de la Fuente, muy enfadado, le negó la mano a uno de los linieres al final del partido. El seleccionador pedía en la última jugada del partido una falta previa al gol anulado a Fermín. #SelecciónRTVE pic.twitter.com/1LWu81j455 — Teledeporte (@teledeporte) November 18, 2025

El resultado clasificó a la Selección al Mundial de 2026 del próximo verano, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Tras lograr el empate en la segunda mitad, extendió su racha como invicta hasta los 31 partidos. Pese a estos dos logros, el enfado del seleccionador fue visible y se extendió al saludo con el árbitro asistente. «Pido disculpas públicamente porque se vio en televisión y el primer avergonzado soy yo. Hay que dar una imagen, estar a la altura de las circunstancias y la responsabilidad, tanto como el conocimiento futbolístico el dar ese ejemplo a las muchas personas que están pendientes de nosotros», ha concluido Luis de la Fuente.

Luis de la Fuente y su espera hasta marzo

El fútbol de selecciones vive su gran parón de la temporada entre noviembre y marzo del próximo año. El próximo compromiso de la selección española se espera que sea, a falta de anuncio oficial, la disputa de la Finalissima el 27 de marzo de 2026. Este trofeo enfrenta a los vigente campeón de la Eurocopa con su homónimo en la Copa América. Por tanto, España enfrentaría a una Argentina que se llevó la primera edición de este torneo en 2022 al derrotar a Italia.