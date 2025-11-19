De la Fuente ya tiene un equipo Mundial

Luis de la Fuente tiene un bloque perfectamente compenetrado al que no será nada sencillo acceder en los próximos meses. Por ello, se puede afirmar que el seleccionador tiene la lista de 26 jugadores que deberá ofrecer a finales de mayo muy clara. Durante estos meses, ha ido dando forma a un bloque, y todo el que no haya entrado hasta la fecha tendrá muy complicado hacerlo ahora. Sólo el rendimiento superlativo de algún jugador español en los próximos meses podría cambiar los planes del entrenador riojano, aunque parece complicado.

Empezando por la portería, De la Fuente tiene a sus tres guardametas elegidos si no hay que lamentar lesiones: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. Si alguno no puede estar por lesión, Joan García y Robert Sánchez serían las alternativas, pero no sería lo ideal para el seleccionador.

En defensa, también hay pocas dudas. Los laterales derechos, si ambos están bien, serán Carvajal y Pedro Porro. Marcos Llorente sería la alternativa. Los centrales serán seguro Laporte, Huijsen, Le Normand y Cubarsí, con la duda de Vivian. Por el lateral izquierdo defenderán Cucurella y Grimaldo. Si alguno de los dos no está por lesión, Carreras y Baldé podrían tener opciones.

En el centro del campo, De la Fuente espera a Rodrigo con los brazos abiertos, aunque Zubimendi, en estos momentos, es el jefe. Fabián, Merino y Pedri son los encargados de generar el juego, con alternativas como Pablo Barrios, Álex Baena y Aleix García. Fornals, el último en sumarse al grupo, e Isco también tienen opciones. Además, siempre esperarán a Gavi.

Por último, la gran duda está en la delantera, donde De la Fuente deberá observar el rendimiento de Morata para decidir si regresa o no con España. De momento, se ha quedado fuera de las dos últimas convocatorias por decisión técnica. Los que son fijos serán Lamin Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Fermín, Ferran Torres y Oyarzabal. Yeremy Pino es otro que tiene muchas opciones de estar en la lista de 26 convocados. Samu y Borja Iglesias también pelearán por estar, mientras que, ante cualquier contratiempo, parece evidente que, si mantiene su nivel, el elegido será Jorge de Frutos.