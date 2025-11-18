Con la clasificación para el Mundial de 2026 de España confirmada, ya hay vía libre para poder jugar la Finalísima, que enfrenta a la campeona de Europa, la selección española, y a la campeona de América, Argentina. El encuentro se celebrará el próximo 27 de marzo en Qatar, concretamente en el estadio de Lusail, donde la albiceleste logró el tercer Mundial de su historia el 18 de diciembre de 2022.

La FIFA quiere darle carácter de gran final a este encuentro, que vivirá su segunda edición, y, por ello, se jugará un viernes para que no se mezcle con las repescas mundialistas que se celebrarán en la ventana internacional de marzo.

En las próximas semanas, la FIFA hará oficial la fecha, el estadio y la hora del encuentro, aunque el plan ya está trazado por todos los organismos pertinentes. Qatar será testigo de un duelo entre las dos grandes favoritas para hacerse con el Mundial del próximo verano.

Además, España buscará, una vez se conozca el sorteo del Mundial -que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington-, un segundo rival para disputar un amistoso tras la Finalísima. Es obligatorio que todas las selecciones jueguen dos encuentros en cada ventana internacional, por lo que deberán buscar un rival para jugar en Qatar o en un país cercano.

Esta será la segunda vez que se celebre la Finalísima, un torneo al que la FIFA quiere darle cada vez más importancia. En su primera edición, Argentina ganó 0-3 a Italia en una final celebrada en Wembley.