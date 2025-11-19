De la Fuente: «Hoy aprendí lo difícil que es ganar y no está de más que nos lo recuerden de vez en cuando»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras el empate que firmaron España y Turquía en Sevilla. Un resultado que permite al combinado nacional clasificarse de manera matemática para el Mundial de 2026 que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. Dani Olmo y Oyarzabal hicieron los goles del combinado nacional.

«Queda mucho hasta marzo, tenemos muchísima ilusión, pero hay mucho trabajo por hacer y tiempo para pensar muchas cosas. Esperemos contar con todos los futbolistas para llevar a los mejores jugadores que tenemos en España e intentar competir para ganar esta competición», comenzó el seleccionador.

Sobre el empate, comentó lo siguiente: «Estamos felices y contentísimos. Esto pone en valor todo lo que se ha hecho anteriormente. Es muy difícil la racha que llevamos. Nos hemos encontrado un partido en el que podríamos haber ganado en el primer tiempo, y en el segundo hubo más alternativas. Estamos felices por estar clasificados para el Mundial y por llevar 31 partidos invictos. Aunque no lo parezca, estoy feliz».

De la Fuente habló del gesto con el cuarto árbitro: «No me he dado cuenta, estaba pendiente de los jugadores». «Hoy aprendí lo difícil que es ganar y no está de más que no lo recuerden de vez en cuando. Este Pepito Grillo nos recuerda lo difícil que es ganar».

«Hay muchísimo trabajo por delante. En cuanto conozcamos a los rivales, comenzaremos a trabajar sobre ellos», aseguró. Sobre la Finalísima que se jugará en marzo, explicó lo siguiente: «Nos hace muchísima ilusión. Hay muchísimo tiempo por delante. Haremos un seguimiento de los futbolistas. Ya hay que poner las bases y los cimientos. Es muy bonito para este país poder jugar este encuentro contra la campeona de América y del mundo».

«Dentro de las lesiones, hay una parte positiva que es que se reivindican otros futbolistas. Esa es la parte más positiva. Tenemos un gran abanico para poder seguir tirando de ellos. Grimaldo me dijo que no se encontraba fino, y en esa línea, mirar por la salud de los jugadores lo hemos decidido así», finalizó.