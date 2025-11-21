Tebas falta al respeto al fútbol de Argentina al decir que siente «pena» por su liga: «Un menosprecio»

El fútbol argentino estalla contra Javier Tebas por unas palabras de «menosprecio» contra su liga de fútbol. Al presidente de la Liga no se le ocurrió mejor idea que ningunear al fútbol argentino… ¡en Argentina! Tebas participó en un evento en Buenos Aires y dijo sentir «pena» por el nivel de la liga argentina, algo que no ha sentado nada bien allí, con el presidente de la Federación Argentina, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, cargando contra Tebas.

En concreto, Javier Tebas afirmó que siente «pena» por el nivel competitivo del torneo argentino de Primera División: «Siento pena por cómo un país con tanta pasión, tantos aficionados y un sentimiento de pertenencia sin igual en el mundo, no tiene el rendimiento para convertirse en una potencia mundial a nivel de clubes. Son campeones del mundo, pero esos jugadores deberían estar jugando aquí».

Tebas fue más allá y puso deberes a los argentinos, ya que para él la liga argentina debería estar entre las «seis o siete primeras del mundo» y que no lo esté es que «las cosas no se están haciendo bien». Estas palabras suponen un «menosprecio», en palabras del máximo dirigente del fútbol argentino.

«Nuestro torneo no es una liga para pocos: es popular, competitivo y formador», comenzó ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Federación de Fútbol de Argentina. «Menospreciarlo es desconocer nuestra historia y el aporte que hacemos al fútbol mundial», añadió el dirigente argentino, que fue a más e incluso señaló que «qué podemos esperar si ya nos criticaste incluso el Mundial de Clubes».

Además, Tapia siguió arremetiendo contra Tebas y le recordó que «somos la liga de los campeones del mundo» y que por ello «no aceptamos descalificaciones de quienes deberían promover respeto entre instituciones». Y siguió contra el presidente de la Liga después de que Tebas dijera que «si yo pudiese tener un segundo pasaporte, sería argentino». «Para que quede claro, no hace falta nacionalizarte. El argentino nace donde quiere», le comentó el presidente del fútbol argentino.