Hasta Uribes atiza a Tebas por Miami: «Hay que hacerlo respetando las normas»

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), le dejó un recado a Javier Tebas, presidente de la Liga, por el partido de Miami. Cuando le preguntaron por la cancelación del duelo en Florida entre Villarreal y Barcelona, Rodríguez Uribes les invitó a hacer bien las cosas y respetar las normas. Es decir, para realizarlo deben contar con el consenso de todos los equipos de la Liga.

«Es normativa de la Federación y de la Liga. La Federación Española de Fútbol y la Liga tienen que crear unas normas que les habiliten a ello. Ahora mismo, sólo pueden cambiar de estadio por una situación de fuerza mayor. Para hacerlo de forma libre hay que organizarlo desde el punto de vista normativo y luego poner de acuerdo a todos los competidores», comentó.

«Yo lo único que pido es que si algún día quieren hacer eso, que se sienten. Esas normas tienen que crearlas ellos y, efectivamente, luego se envían al CSD, y el CSD, en aplicación de la ley, da el visto bueno y ya está. Cosa que no ha sucedido en este caso con el partido en Miami, no había normas habilitantes. Pero bueno, tampoco ha hecho falta que apliquemos ninguna norma, porque han sido ellos mismos los que se han dado cuenta de que no era el momento», agregó el presidente del CSD.

Preguntado sobre las críticas por la organización del partido en el estadio Santiago Bernabéu por parte del presidente de la Liga, Javier Tebas, el presidente del CSD reiteró la importancia de albergar este tipo de eventos en España, en detrimento de exportar los nacionales a otros países.

«Todo el mundo entiende que no es lo mismo traer cosas que sacarlas, si las traemos, generamos aquí expectación, empleo, riqueza, reservas de hoteles y una imagen de España al mundo extraordinaria. Al sacarlas fuera, que yo no digo que no se haga ahora, cuando se haga, hay que hacerlo respetando las normas y de acuerdo con todos los clubes y con consenso. Se puede hacer también, pero no es lo mismo que traer competiciones deportivas a España», afirmó en un claro mensaje a Tebas.

«Yo, en su momento, como delegado del Gobierno en Madrid, organizamos la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu entre River Plate y Boca Juniors y salió de forma extraordinaria. Todo lo que hemos hecho después ha salido muy bien. Hay que traer eventos deportivos a España y tratar de sacarlos lo menos posible», añadió.

Elogios al partido de la NFL en el Bernabéu

El presidente del CSD indicó que el partido de la liga de fútbol americano NFL disputado el domingo en el Santiago Bernabéu entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, fue un «escaparate» de lo «bien que se hacen las cosas en España».

Asimismo, remarcó la importancia de traer más eventos deportivos a España y «tratar de sacarlos lo menos posible», durante el acto de presentación de la campaña ‘El deporte contra la violencia machista’, impulsado por el CSD y la secretaria de Estado de Igualdad y presentado este martes en el polideportivo Antonio Magariños, casa del Movistar Estudiantes.

«Fue un éxito, absolutamente. En España sabemos organizar las cosas, en la NFL se fueron encantados. La verdad es que fue extraordinario el entrenamiento que yo pude ver en el Metropolitano. Ayer tuve el privilegio de ver el partido en el Santiago Bernabéu y se demostró que nuestro país sabe organizar las cosas, que tenemos que traer eventos internacionales a España que crean empleo y crean riqueza y, sobre todo, que es un escaparate de lo bien que se hacen las cosas en España», comentó.