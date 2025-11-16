Javier Tebas ha aprovechado la celebración de la NFL en el Santiago Bernabéu para atacar al Real Madrid. El presidente de la Liga ha vuelto a sacar a la palestra el partido que se quería llevar a Miami, que no contaba con el apoyo de los clubes, jugadores ni aficionados. Después del encuentro entre los Dolphins y los Commanders, no ha dudado en cargar contra la entidad blanca: «El estadio es del mismo club que lideró la cruzada de la ‘integritis’ contra el partido oficial en Miami».

Tebas ha atacado al Real Madrid por negarse a que el Villarreal-Barcelona se jugara fuera y ahora acoger un partido de la NFL. Cabe recordar que la liga norteamericana realiza partidos fuera de sus fronteras desde 2005 y este año han disputado siete encuentros, con tres en Londres y uno en Madrid, Berlín, Dublín y Sao Paulo, y que ha ido adaptando el formato de su competición para jugar fuera.

«Llevamos semanas escuchando que hoy es ‘un día histórico para el deporte español’ porque la NFL juega en Madrid. Portadas, especiales, alfombra roja… magnífica promoción para la NFL en España, con un estadio español como escaparate», señala Tebas al inicio de su mensaje en redes sociales, justo antes de atacar al Real Madrid.

Acusa al club de «poner a jugadores» y a periodistas –a los que llama «portaCoces»– a «repetir el mismo relato, con idénticas expresiones de adulteración de la competición», señalando que, ahora, cede su estadio «encantado previo pago». Precisamente, una de las quejas que llevaron a los clubes a oponerse –no sólo el Real Madrid–, así como los jugadores, fue la falta de transparencia, puesto que desde la patronal decían que no los clubes no cobrarían por viajar a Estados Unidos pero Laporta desveló que sí lo harían.

Tebas sigue atacando al Real Madrid por Miami

«Sólo les faltó quejarse al Papa, mientras el comisario europeo de Deporte agitaba la bandera de la ‘tradición’ y la AFE se llenaba la boca con ‘información’ y ‘transparencia’, cuando estaban perfectamente informados de cómo se iba a organizar el partido y de que se respetaba la normativa», prosigue Tebas en su nuevo ataque al Real Madrid.

Tebas ha seguido defendiendo sus argumentos para llevarse el partido de Liga a Miami, diciendo que «tenía el lleno garantizado, una agenda de eventos igual o mayor que la de estos días y servía para internacionalizar nuestra competición».

Señala que, si ese partido no tuvo apoyo por parte de clubes, jugadores y afición fue porque «ganó la intoxicación y la falta de visión de futuro». Además, intenta hacer ver que la Liga es una víctima de todo esto, porque es una «institución que todos quieren controlar», antes de decir que volverán a intentar jugar en Miami: «El problema no era la integridad, ni la tradición ni la información: el problema era quién lo impulsaba. Lo impulsaba LaLiga, una institución que todos quieren controlar: unos para que no crezca y así tener el camino más fácil para sus mega competiciones, otros para ‘rascar’ más dinero, y otros para alimentar sus campañas políticas. Seguiremos intentándolo».