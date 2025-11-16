Miami ve «inevitable» que se acabe jugando allí un partido de Liga

Uno de los temas más polémicos de los últimos meses ha sido la posibilidad de que un partido de Liga se juegue fuera de nuestras fronteras. Miami estuvo a punto de acoger un Villarreal-Barcelona, aunque al final la promotora del encuentro se echó para atrás. Con la visita de los Dolphins a nuestro país para jugar en el Bernabéu, hemos aprovechado para preguntar al director de deportes y entretenimiento de la Oficina de Turismo de Miami (GMCVB), Mathew Ratner, al respecto. Su respuesta no ha podido ser más reveladora, puesto que considera «inevitable» que acabe sucediendo, aunque no pone fecha.

Ratner sabe de lo que habla, puesto que ocupa un cargo de importancia en lo que a la celebración de eventos deportivos en la ciudad estadounidense se refiere. Afirma que confía en que «en el futuro las partes llegarán a un acuerdo» y que, éste, será «beneficioso» para todos. Una visión muy distinta de la que se tiene, por lo general, en nuestro país, puesto que no se comparte la visión de exportar parte de nuestras competiciones al exterior.

En Estados Unidos es algo habitual, como se está pudiendo comprobar con el desembarco de la NFL en España. Este partido del Bernabéu es el que Ratner pone de ejemplo para hablar de un posible encuentro de la Liga en Miami. «Piensen en este partido entre Miami Dolphins y Washington Commanders, que se anunció hace más de un año, y en la planificación y logística que conlleva. Sabemos que existe la demanda y el entusiasmo; solo tenemos que resolver la logística para organizar un partido de esta magnitud en Estados Unidos», afirma.

«Creo que es inevitable que Miami sea sede de un partido de temporada regular de la Liga. Casi se concretó a finales de este año, pero no hubo suficiente tiempo para organizar un partido de esta magnitud», destaca. Además, habla sobre el interés que despierta la Liga en su país, puesto que hace años, en 2017, Miami fue sede de un Clásico en pretemporada. Los dos grandes de nuestro fútbol jugaron en el Hard Rock Stadium y fue «uno de los partidos internacionales de fútbol con mayor recaudación en el mundo»..