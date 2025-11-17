La NFL funde a Tebas: dobla en audiencias a la última jornada de Liga salvo los partidos de Madrid y Barça

Javier Tebas no dudó en atacar directamente al Real Madrid después de que el Santiago Bernabéu organizase el partido de NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. El presidente de la Liga, frustrado por su plan fallido de llevar el Villarreal-Barcelona a Estados Unidos, cargó contra el club blanco. La realidad es que las audiencias de la esperada cita de fútbol americano han arrasado a las cifras de la última jornada del campeonato que preside.

La media de audiencia que tuvo el partido, que se emitió en abierto tanto en Cuatro como en Dazn, fue de 759.000 espectadores, unos datos que superan los de ocho encuentros de la jornada 12, anterior al parón de selecciones. Es decir, sólo el Rayo Vallecano-Real Madrid y el Celta de Vigo-Barcelona fueron más seguidos por televisión que el súper evento de NFL en el Bernabéu. Sólo los dos mejores equipos del fútbol español atrajeron más que el Commanders-Dolphins.

Mientras Tebas se dedica a atacar al Real Madrid a través de sus redes sociales, su Liga se sigue devaluando. Y eso, lo paga en audiencias. Lo preocupante de su producto es que este partido de NFL dobló en audiencias a estos ocho partidos. Elche-Real Sociedad (161.000 espectadores), Girona-Alavés (153.000), Sevilla-Osasuna (240.000), Atlético-Levante (317.000), Espanyol-Villarreal (293.000), Athletic-Oviedo (95.000), Valencia-Betis (305.000), Mallorca-Getafe (83.000)… ninguno superó el espectáculo de fútbol americano en el Bernabéu emitiéndose en abierto.

Así comenzaba el extenso mensaje de Tebas en cuenta oficial con el único deseo de dejar mal al Real Madrid a ojos del mundo del deporte en uno de los días más importantes de la historia reciente del club blanco por su demostración de capacidad de organización de eventos: «Llevamos semanas escuchando que hoy es ‘un día histórico para el deporte español’ porque la NFL juega en Madrid. Portadas, especiales, alfombra roja… magnífica promoción para la NFL en España, con un estadio español como escaparate».

El largo mensaje de Tebas contra la NFL en Madrid

«Y lo más llamativo: el estadio es del mismo club que lideró la cruzada de la ‘integritis’ contra el partido oficial de la Liga en Miami… y que ahora lo cede encantado previo pago, por supuesto», añade y tras una larga parrafada insiste en el motivo de su enfado, ofreciendo unas garantías que el fútbol español no terminó de ver sobre el traslado de dicho choque a Estados Unidos.

«El partido de Miami tenía el lleno garantizado, una agenda de eventos igual o mayor que la de estos días y servía para internacionalizar nuestra competición. Estábamos hablando de 1 partido de los 380 que juega la Liga a lo largo de la temporada. Está claro que entonces ganó la intoxicación y la falta de visión de futuro. El problema no era la integridad, ni la tradición ni la información: el problema era quién lo impulsaba», zanjó Tebas.