Tebas lleva su rabia a Bruselas e insulta a un Comisario: «Es más ingenuo que mis hijos adolescentes»

Javier Tebas sigue sin medir sus declaraciones en los últimos días. Después de cuestionar con mentiras fácilmente replicables el partido de la NFL en el Bernabéu, el máximo dirigente de la Liga ha vuelto a dar que hablar. Tebas ha comparecido en la reunión anual de la Unión de Clubes Europeos (UEC) de fútbol. Tras una intervención del Comisario de Juventud, Cultura y Deporte de la Unión Europea, Glenn Micallef, el español le ha atacado con dureza. «Es más ingenuo que mis hijos adolescentes», ha sentenciado el presidente de la Liga.

El comisario maltés había defendido los planteamientos de la UEC, organización creada en 2023, para la defensa de los intereses de los clubes pequeños y medianos. Micallef no ha anunciado medidas concretas, lo que ha encendido a Javier Tebas y ha provocado su respuesta. El dirigente ha valorado la «buena fe» del Comisario, pero ha criticado su ingenuidad. «Habla de la amenaza de la Superliga, que sigue existiendo», ha continuado Tebas. Además, ha sostenido que «la UE no puede regular el fútbol solo, puede regular el deporte».

Este no ha sido el primer cruce de declaraciones entre Tebas y Micallef. En septiembre, el miembro de la Comisión Europea criticó los planes de la Liga respecto al partido en Miami entre Villarreal y Barcelona. Una idea que por aquel entonces seguía en pie y contra la que el político maltés expresó su oposición. «Un partido ya es demasiado», publicó Micallef en un mensaje en redes en seis idiomas diferentes y animaba a los usuarios a consultar sus posturas en medios de comunicación españoles, franceses o italianos, entre otros. Tebas, también a través de sus redes sociales, reclamó a Micallef por «autoproclamarse la voz de los aficionados».

Tebas también se opone a la NBA Europa

Tebas ha centrado el resto de su intervención en el UEC Football Forum en atacar la Superliga. El dirigente español ha comparado el desembarco de la NBA en Europa con el proyecto inicial de la Superliga, y ha vuelto a atacar entre líneas al Real Madrid. «Resulta que el segundo deporte de Europa, el baloncesto, está haciendo una Superliga idéntica (…) a la de 2021 que amenazó el fútbol europeo», ha señalado Tebas en una intervención recogida por EFE. El presidente de la Liga ha asegurado que los que impulsan esta nueva competición son los mismos que lideran la Superliga de fútbol, en referencia a un Real Madrid que está inmerso en ambos proyectos.

Javier Tebas volvió a centrar sus ataques en Micallef, al que cuestionó por no hacer mención a este hecho en sus redes sociales pero sí «a la Liga por hacer una cosa en Estados Unidos que no era trascendental». El dirigente ha pronosticado el final del fútbol europeo tal y como lo conocemos si no cambia su contexto actual. «¿Cuánto tiempo nos queda para el final de la película? No creáis que mucho. Estamos en la parte final. No podemos estar esperando que la CE intervenga. ¡Ojalá! Pero ya vemos que dudan», ha añadido.