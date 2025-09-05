La Comisión Europea arremete contra Tebas por el Villarreal-Barça de Miami: «Un partido ya es demasiado»

Glenn Micallef, miembro de la Comisión Europea, ha arremetido contra Javier Tebas y su idea de llevar un partido de la Liga a española a Miami en el próximo mes de diciembre. Para ello ha utilizado sus redes sociales y varios medios de comunicación de todo el mundo: franceses, españoles, italianos, malteses…

«Un partido ya es demasiado», publicó el comisario europeo de Juventud, Cultura y Deportes a través de sus redes sociales este viernes. Un claro mensaje contra la Liga de Javier Tebas y su idea de llevar el Villarreal-Barcelona a Miami en el mes de diciembre.

De esta manera, la Comisión Europea se opone completamente a la idea que tiene la Liga española de llevar un partido de la competición liguera fuera de España. Ya son muchas las voces de gran relevancia que están en contra de esta decisión que la Federación Española aprobó en su Junta Directiva y que está pendiente de aprobación por parte de UEFA y FIFA. Hay que recordar que AFE también se opuso a esta idea, ya que no se contó con los futbolistas, actores principales de este deporte, en ningún momento.

ONE GAME IS ONE TOO MANY UN PARTIDO YA ES DEMASIADO UNA PARTITA È GIÀ TROPPO UN SEUL MATCH, C’EST DÉJÀ TROP EIN SPIEL IST EIN SPIEL ZU VIEL LOGĦBA WAĦDA DIĠÀ WISQ European Football belongs in Europe. Read my views here: @marca @Gazzetta_it @lequipe @Illumonline… pic.twitter.com/MwBMB4z2X1 — Glenn Micallef (@GlennMicallef) September 5, 2025

«Unos clubes fuertes y comunitarios son la base del modelo deportivo europeo. Trasladar las competiciones al extranjero no es innovación, es traición», dijo con dureza hace una semana el propio Glenn Micallef, miembro de la Comisión Europea, sobre la decisión de Javier Tebas de llevar un partido de la Liga española a Miami. Y ahora ha vuelto a cargar contra el presidente de la patronal.

Tebas le responde en redes

«Sr.Comisario, compartimos que el fútbol europeo se construyó sobre tradición local, cantera y ligas fuertes. Precisamente por eso sorprende su intensa actividad en X con “European football belongs in Europe” y, al mismo tiempo, su silencio ante cuestiones que sí dañan el ecosistema: (i) un Mundial de Clubes decidido unilateralmente por FIFA que sobrecarga el calendario y debilita a las ligas nacionales; (ii) la competencia desleal de los clubes-Estado y mecenas (iii) la infravaloración del legítimo derecho de cobro de los clubes formadores; (iv) la brecha económica creciente entre unos pocos y el resto; (v) los intentos de importar a Europa modelos semicerrados, con franquicias como el impulsado por NBA y avaladas por FIBA— claramente contrarios al modelo deportivo europeo, que es abierto, meritocrático y basado en la pirámide; (vi)… etc. Defender el modelo europeo exige coherencia y reglas aplicables a todos. También reconocer que el aficionado europeo no solo está en los estadios: millones de ciudadanos europeos —muchos españoles— viven en Estados Unidos y siguen a sus clubes con la misma pasión. Acercarles un partido no rompe la tradición: LA PROYECTA Tengamos a un diálogo serio para proteger tradición y futuro», contestó Javier Tebas al comisario europeo en sus redes sociales.