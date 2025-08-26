Las preocupaciones de los capitanes a AFE por el partido de Liga que Tebas quiere llevar a Miami

Los 20 capitanes de Primera División se reunieron el pasado 21 de agosto con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para presentarles sus dudas, preocupaciones e inquietudes por el partido que la Liga de Javier Tebas quiere llevar a Miami. Los futbolistas, además, exigieron transparencia y diálogo a la patronal en una reunión muy participativa junto al sindicato.

La semana pasada, en OKDIARIO, ya contamos lo que se había hablado entre capitanes y AFE en esa reunión donde los futbolistas de la Liga se rebelaron contra la poca información que se ha dado sobre el plan de llevar ese Villarreal-Barcelona a Miami en diciembre.

Una reunión muy participativa y dinámica donde los 20 capitanes de la Liga, incluidos los del Barcelona y Villarreal, clubes implicados, presentaron una cantidad de inquietudes que les preocupa mucho. Y es que no tienen ninguna información sobre un proyecto que les afecta directamente.

La primera de las preocupaciones que los jugadores de Primera le presentaron a AFE es no saben a día de hoy cuál es el requisito para elegir a los equipos que van a ir a jugar a Estados Unidos. Porque Villarreal y Barcelona y no otros. Por ello exigen transparencia con este proyecto. Porque de momento no la hay.

Otra de las preocupaciones es la de «cuantos partidos se van a disputar por temporada». Los capitanes de Primera entienden que esto puede abrir la veda y que si este año llevan uno a Miami, el año que viene pueden llevar otro. Y nadie les ha dicho nada tampoco de esto.

También les preocupaba a los capitanes de Primera el tema de los seguros médicos. No es lo mismo romperse una rodilla en España que en Estados Unidos. Y tampoco tienen información sobre ello. Como tampoco saben si esos equipos van a recibir un ingreso económico extra porque se entiende que podría alterar el mercado.

Por otro lado, se hablaba de que esta «gran oportunidad» que propone la Liga tendría unos ingresos extra. Los capitanes se preocupan si están contemplados en el 0,5 que va a los futbolistas o habría que hacer una nueva negociación. O los desplazamientos. Otro tema que les preocupaba muchísimo. En el artículo 8 del convenio colectivo se negoció que el equipo visitante tenía 72 horas de concentración máximo, incluido trayecto. Y el equipo local 36 horas. Pero en este caso, ¿quién es el visitante y quién es el local? Nadie lo sabe. La Liga dijo que el convenio se iba a cumplir. Tiene que asegurar esa aclimatización de los jugadores a ese cambio horario.

Los jugadores entienden que hay muchas preocupaciones encima de la mesa. «Que menos que nos pregunten», afirmaban los capitanes exigiendo a su vez transparencia y diálogo a la Liga en este tema. No entienden que no hayan tenido ninguna reunión previa con ellos antes de llevarlo a la Federación y darle forma con tanta rapidez.