El TAD abre expediente a Javier Tebas por desvelar información confidencial del Barcelona

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) abre expediente a Javier Tebas. El presidente de la Liga está al borde de la inhabilitación por desvelar información confidencial del Barcelona por el asunto de los palcos VIP del Camp Nou.

El expediente del TAD al presidente de la Liga se abre tras una denuncia de Miguen Ángel Galán, que la elevó al Consejo Superior de Deportes, que a su vez mandó la documentación a este Tribunal. Ahora, el TAD abre expediente a Javier Tebas por posible vulneración del deber de confidencialidad. El Tribunal tiene tres meses para resolver el expediente ya abierto y hay que recordar que Tebas ya está amonestado (también expedientado) por el asunto de CVC, al no informar a tiempo sobre ese acuerdo, tras una denuncia en ese caso del Real Madrid.

«La divulgación de informaciones confidenciales aportadas por el F.C. Barcelona en el marco del sistema de control económico regulado en las NE supone un incumplimiento del deber de confidencialidad que dichas normas establecen», reza el escrito del Tribunal Administrativo del Deporte. Entre las posibles sanciones a las que se expone el presidente de la Liga está la amonestación pública, la inhabilitación temporal o la más grave, la destitución inmediata.

El asunto se remonta a hace casi un año, cuando el Barcelona tuvo un problema enorme para la inscripción de Dani Olmo. El club azulgrana lo acabó inscribiendo por un favor histórico del Gobierno de España (a través del CSD), pero durante aquellos días hubo una guerra entre la Liga y el Barça.

En uno de los comunicados cruzados entre Liga y Barcelona, el organismo que preside Javier Tebas acusó a los culés de incumplir el fair play financiero y dio datos confidenciales al informar que el Barcelona no pudo inscribir a tiempo en sus cuentas 100 millones de euros procedentes de 475 asientos VIP del Camp Nou.

La Liga borró el comunicado en el que daba esa supuesta información confidencialidad de los palcos VIP, pero Miguel Galán denunció al CSD. Ahora el TAD abre expediente a Tebas y le deja al borde de la inhabilitación, aunque no significa que todavía lo esté.

«Con el fin de evitar controversias formales que puedan desviar la atención sobre la cuestión de fondo, cuestión que la Liga considera muy preocupante, se ha procedido a retirar la referida nota de prensa. Se deja expresa constancia de que ello no supone el reconocimiento de irregularidad alguna en su contenido», dijo entonces la Liga al darse cuenta de lo que ahora pasa: Tebas podría haber incurrido en una falta muy grave, motivo por el que ahora se le expedienta por parte del TAD.