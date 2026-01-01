Cuatro incendios en contenedores en menos de 90 minutos sacuden el inicio del Año Nuevo en Palma

El Año Nuevo comenzó con una intensa actividad para los servicios de emergencia en Palma. Apenas habían sonado las doce campanadas en la plaza de Cort cuando se registró la primera de una serie de incendios en contenedores que, en menos de 90 minutos ardieron hasta cuatro baterías de depósitos de basura que obligaron a intervenir a bomberos y fuerzas policiales hasta en cuatro puntos distintos de la ciudad.

El reloj del Ayuntamiento marcaba las 00:00 horas cuando Palma daba la bienvenida a 2026 y, tan solo un minuto después, a las 00:01 horas, se declaraba el primer incendio en una batería de contenedores situada en la calle Miquel Porcel, en el barrio de Son Espanyolet. Ese fue solo el inicio de una oleada de fuegos consecutivos que se prolongó hasta la 01:28 horas de la madrugada.

El segundo aviso llegó pocos minutos después desde la calle Laguna de Sanabria, muy cerca del camino de Son Rapinya. A continuación, los equipos de emergencia fueron requeridos en la plaza de s’Indioteria, donde ardieron varios depósitos de basura. Finalmente, el cuarto incendio se produjo en la calle Francesc Salas Aguiló, en las inmediaciones del camino de Son Fangos, completando una preocupante sucesión de focos en distintos barrios de la capital balear.

Ante la reiteración de los incendios en un espacio de tiempo tan reducido, tanto la Policía Nacional como la Policía Local de Palma han abierto una investigación para esclarecer las causas y determinar si los fuegos guardan relación entre sí. Aunque no se descarta ninguna hipótesis, los investigadores subrayan que durante la noche de Nochevieja se incrementa notablemente la presencia de personas en la vía pública, así como el uso de material pirotécnico, factores que pueden aumentar el riesgo de incendios.

En todos los casos, la rápida y coordinada actuación de los Bomberos de Palma, junto con la Policía Local y la Policía Nacional, fue clave para evitar que las llamas se propagaran a vehículos, viviendas u otros elementos del mobiliario urbano. Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque sí se produjeron daños materiales en los contenedores afectados.

Palma mantiene desde hace años una lucha constante contra los incendios provocados, especialmente en contenedores de basura. Según fuentes policiales, muchos de los pirómanos, autores de este tipo de delitos no cuentan con antecedentes y, en un número significativo de casos, presentan algún tipo de discapacidad intelectual. El Grupo de Atracos de la Policía Nacional ha detenido en el pasado a numerosos incendiarios, algunos de los cuales fueron enviados a prisión por orden judicial.

Sin embargo, las autoridades advierten del efecto llamada y la aparición de imitadores, una circunstancia que supone un serio peligro para la seguridad ciudadana y genera importantes pérdidas económicas. Por este motivo, los cuerpos policiales insisten en la necesidad de la colaboración ciudadana para alertar de comportamientos sospechosos y prevenir nuevos episodios como los ocurridos en el arranque del nuevo año.