El plato preparado de Mercadona que va a ser la estrella en tus cenas de Navidad

Cada año cuando llega el mes de diciembre, ocurre lo mismo, empiezan las cenas familiares y muchas casas buscan platos que solucionen el menú de Navidad sin complicarse demasiado. Mercadona sabe perfectamente cómo funcionan estas fechas y, entre todas sus propuestas, hay un plato preparado que este año tiene todas las papeletas para convertirse en el favorito de quienes quieren algo vistoso, rápido y con sabor a celebración. No es nuevo, pero está viviendo un repunte notable en plena campaña navideña.

Se trata de la Ensaladilla de Marisco Listo para Comer, un bol de 250 gramos que mezcla ingredientes muy típicos de la Navidad: langostino, merluza, boca de mar y un toque final de huevo hilado que le da ese aspecto festivo tan característico. Es un plato pensado para servir directamente, sin calentar, y que funciona tanto como entrante individual como parte de un picoteo más amplio. Y, sobre todo, atrae por una razón evidente: su precio. Por 4 euros, Mercadona ofrece un plato ya montado, con buena presencia y sin necesidad de que el consumidor pase horas preparándolo. En días de prisas, visitas y cenas improvisadas, ese detalle marca la diferencia.

El plato de Mercadona que va a ser la estrella en tus cenas de Navidad

El preparado combina varios ingredientes clásicos de los menús navideños. La base es una mayonesa suave (30%), a la que se suman diferentes tipos de pescado y marisco:

Boca de mar (surimi) 35%

Langostino 25%

Merluza 15%

Huevo hilado como acabado final

La textura es cremosa, con trozos visibles de marisco y pescado, y un punto dulce del huevo hilado que permite servirlo incluso como parte de un aperitivo tipo cóctel. El envase de 250 gramos llega listo para consumir, solo con sacarlo unos minutos del frigorífico.

A nivel nutricional, el producto aporta unas 7,9 g de proteínas por cada 100 g, además de 4,4 g de grasas saturadas y una cantidad moderada de hidratos. No es un plato ligero, pero tampoco pretende serlo: su función es la de un entrante festivo pensado para compartir o abrir una comida más larga.

Por qué puede convertirse en uno de los productos estrella de estas fiestas

La ensaladilla encaja en un momento en el que mucha gente quiere simplificar la cocina navideña sin renunciar a sabores tradicionales. El marisco sigue siendo uno de los ingredientes fetiche de diciembre, pero también uno de los más caros. Este producto ofrece una alternativa accesible para quienes quieren algo con presencia sin disparar el presupuesto.

Y hay otro detalle importante: Mercadona ha mejorado mucho su sección Listo para Comer en los últimos años. Cada Navidad la compañía amplía la oferta y los consumidores ya saben que estos platos funcionan bien cuando hay que improvisar o cuando el número de comensales cambia a última hora. En este caso, la combinación de marisco, huevo hilado y presentación cuidada coloca a esta ensaladilla entre las opciones que más se están comentando en redes y foros culinarios.

También influye el formato. Una ración de 250 gramos permite planificar mejor la mesa: no obliga a preparar grandes bandejas ni genera el exceso habitual de comida que aparece cada Navidad. Se puede comprar una unidad para cada dos personas o combinar varias raciones con otros entrantes, como canapés, langostinos cocidos, salpicón o tartaletas.

Cómo servirla para que luzca más en la mesa

Aunque el plato viene listo para comer, hay pequeños trucos que pueden ayudar a presentarlo aún mejor:

Servirla en una bandeja fría o bol de cristal para darle un aspecto más festivo.

para darle un aspecto más festivo. Añadir unas gotas de limó n justo antes de llevarla a la mesa.

n justo antes de llevarla a la mesa. Acompañarla con tostas finas , pan crujiente o volovanes vacíos.

, pan crujiente o volovanes vacíos. Decorar con un poco de cebollino picado o ralladura de limón.

picado o ralladura de limón. Colocarla en cucharitas individuales si buscas un formato tipo cóctel.

Con muy poco esfuerzo, queda como un entrante navideño más elaborado de lo que realmente es.

Una opción práctica para cenas, comidas y aperitivos de última hora

Las Navidades suelen estar marcadas por los imprevistos: invitados que se suman a última hora, cenas que se alargan, compras que no llegan a tiempo o platos que no salen como se esperaba. En ese escenario, tener alternativas fiables y rápidas es casi una obligación. La ensaladilla de marisco de Mercadona encaja precisamente ahí.

Es un producto que no requiere neveras enormes ni una planificación compleja. Basta con tener un par de unidades en el frigorífico para resolver un aperitivo improvisado o complementar un menú más elaborado. Además, al venir envasada en atmósfera protectora, se conserva bien sin perder textura.

Además, el hecho de que combine ingredientes tan reconocibles facilita que guste a la mayoría de comensales. No es un plato arriesgado, sino un clásico reinterpretado para la mesa de Navidad, teniendo en cuenta además como en los últimos años, las cadenas de supermercados han detectado un cambio en la forma de organizar las comidas navideñas. Cada vez más hogares buscan equilibrar cocina casera con platos ya preparados, especialmente aquellos que requieren mucho tiempo o manipulación. La ensaladilla de marisco es un ejemplo claro de esta tendencia, por lo que mejor que no lo dejes escapar. Puede que te salve de un apuro de última hora y que te permita quedar como un rey esta Navidad.