Adiós al tupper: Mercadona tiene el plato preparado que es saludable y está mucho mejor que el de tu abuela

En un mundo donde el tiempo apremia y la comida casera parece un lujo reservado para los fines de semana, Mercadona vuelve a demostrar que la comodidad y la calidad no tienen por qué estar reñidas. Su última joya gastronómica, el arroz de verduras Hacendado, que llega para simplificar tu vida sin sacrificar sabor ni nutrientes. Este plato preparado de Mercadona no sólo es una opción rápida y saludable, sino que también podría hacer que hasta tu abuela reconsidere su receta de toda la vida.

Con un precio de 3,50 euros y presentado en una bandeja de 280 gramos, este arroz de verduras promete convertirse en tu aliado perfecto para esos días en los que cocinar no es una opción. Desde su fácil preparación hasta su delicioso sabor, este plato tiene todo para triunfar en tu mesa.

Con consumidores que cada vez están más centrados en buscar alternativas rápidas que no comprometan su salud, Mercadona ha sabido captar esta necesidad. Su arroz de verduras Hacendado está pensado para quienes desean una comida equilibrada sin tener que pasar horas en la cocina. En tan sólo dos minutos de microondas, tienes un plato listo para disfrutar, perfecto para llevar al trabajo, a una excursión o simplemente para esos días en los que el cansancio no deja espacio para cocinar.

Y lo mejor de todo, es que se trata de un arroz que combina ingredientes tradicionales como el sofrito de tomate, ajo y cebolla con una mezcla de verduras como alcachofas, espárragos y pimientos, que aportan un toque fresco y sabroso. Además, las setas como el champiñón, el shiitake y la pleurotus le dan una textura y un sabor que recordarán a esos guisos de antaño, pero con un giro moderno.

El plato preparado que se agota en Mercadona

Lo que diferencia al Arroz de verduras Hacendado de otros platos preparados es su enfoque en ingredientes que podrías encontrar en cualquier cocina tradicional. Aunque el plato contiene ciertos aditivos para garantizar su conservación, estos son mínimos y está cuidadosamente equilibrado para que el sabor sea lo más natural posible.

El arroz, cocido al punto, absorbe los sabores de un caldo elaborado con agua, sofrito de tomate, ajo y especias que evocan el auténtico sabor de la comida casera. Las verduras y las setas no sólo aportan color y textura, sino también un extra de nutrientes que hacen de este plato una opción ideal para quienes buscan cuidar su alimentación.

Preparación sin complicaciones

Uno de los mayores atractivos de este plato es su facilidad de preparación. Solo necesitas retirar el film que cubre la bandeja, perforarlo ligeramente y colocarlo en el microondas a máxima potencia durante dos minutos. Este proceso no sólo es rápido, sino que garantiza que el arroz conserve su textura y las verduras mantengan su frescura y sabor.

Olvídate de ensuciar ollas y sartenes. Este plato viene listo para servir directamente en la bandeja en la que se calienta, lo que también lo convierte en una opción ecológica al reducir el uso de utensilios adicionales.

Una opción ligera y equilibrada

El Arroz de verduras Hacendado no sólo es delicioso, sino también ligero y saludable. Con sólo 122 calorías por cada 100 gramos, es una opción ideal para quienes buscan controlar su ingesta calórica sin renunciar al sabor. Contiene un bajo contenido en grasas saturadas y una buena proporción de hidratos de carbono, lo que lo convierte en una comida energética y completa.

Las verduras y las setas son las verdaderas protagonistas de este plato, aportando vitaminas, minerales y fibra que ayudan a mantener una dieta equilibrada. Además, la ausencia de azúcares añadidos lo hace adecuado incluso para quienes están cuidando su consumo de azúcares.

Por qué este arroz supera al de toda la vida

Si algo caracteriza a los platos preparados de Mercadona es su capacidad para innovar sin perder la esencia de la cocina tradicional. El Arroz de verduras Hacendado es un claro ejemplo de cómo un plato rápido puede tener un sabor que rivalice con el de las recetas caseras. Gracias a la selección de ingredientes frescos y su elaboración cuidada, este arroz tiene un sabor que sorprende desde el primer bocado.

Las setas aportan un toque umami que equilibra perfectamente los sabores del sofrito y las verduras, mientras que el arroz cocido al punto asegura una experiencia gastronómica satisfactoria. Incluso los más escépticos se sorprenderán de lo bien que sabe este plato, que combina comodidad y calidad como pocos.

En definitiva, el Arroz de verduras Hacendado es mucho más que un simple plato preparado de Mercadona. Es la solución perfecta para quienes buscan ahorrar tiempo sin renunciar a una comida sabrosa y nutritiva. Su fácil preparación, su equilibrio de sabores y su precio accesible lo convierten en un imprescindible en cualquier despensa.

Si aún no lo has probado, déjate sorprender por este plato que, sin duda, superará tus expectativas. Tanto si buscas una comida rápida para llevar al trabajo como si necesitas una opción ligera para cenar, este arroz de verduras es una apuesta segura que demuestra que Mercadona sigue marcando la diferencia en el mundo de los platos preparados.