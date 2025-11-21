Pedro Martínez, el héroe de España en la Davis que tiene un canal de OnlyFans: «Me gustó la propuesta»

El nombre de Pedro Martínez ha retumbado en todo el equipo español durante la Copa Davis 2025. Fue capitán y ganó dos puntos en la primera eliminatoria contra Suiza, se erigió como héroe en la remontada contra Dinamarca -punto de partido salvado ante Rune de por medio- y es una pieza clave en las Finales de Bolonia. El valenciano es un tenista de esa segunda fila de la que no se habla tanto. Un vistazo por sus redes sociales basta para conformarlo.

No destaca por su cantidad de seguidores en Instagram, pero sí por un enlace que al hacer click deriva a otra red social del tenista. OnlyFans, la plataforma que ganó su fama por el contenido erótico publicado por cualquier persona, aunque es especialmente mediático por las celebridades que se muestran en la mencionada red social. Los usuarios se registran y pagan por visualizar el contenido publicado.

Pedro Martínez también está ahí, en OnlyFans, aunque lo suyo dista de lo tradicional de la plataforma. «Comparto contenido deportivo, un poco mi día a día, los entrenamientos, lo que se vive… OnlyFans me hizo una propuesta para abrir un perfil y me gustó la idea de poder interactuar un poco más con con la gente que realmente quiera y siga el tenis. Así surgió, llevo ya desde verano», reconoce a OKDIARIO.

«Soy Pedro Martínez, tenista profesional, y quiero daros la bienvenida a todos a mi canal de OnlyFans. En este canal vais a poder ver el circuito desde dentro, cómo me preparo para los torneos, mi día a día… Todo este contenido exclusivo no lo voy a compartir en ningún otro sitio. Nos vemos en OnlyFans», dice el valenciano en su vídeo promocional. Cabe recordar que Pedro Martínez se paseó por el último Wimbledon ataviado con el logo de la plataforma en us mochila.