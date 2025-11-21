Aviso por nieve en el País Vasco: las peores horas y las zonas más afectadas éste fin de semana

El País Vasco afronta este viernes un intenso temporal de nieve y frío que está provocando importantes problemas en la red viaria, con varios puertos de montaña cerrados, carreteras afectadas y alertas activas por parte de las autoridades meteorológicas. La llegada de una masa de aire polar está dejando nevadas abundantes y un acusado descenso de las temperaturas, lo que ha activado el Plan de Vialidad Invernal para garantizar la seguridad en los desplazamientos.

Las nevadas están obligando a cerrar completamente puertos como La Herrera, Mandubia, Opakua, Orduña y Zaldiaran, donde el tráfico permanece prohibido para todo tipo de vehículos. En otros puntos, como los puertos de Azazeta, Lizarrusti o Vitoria, el paso se permite únicamente con cadenas o neumáticos de invierno, mientras Tráfico recomienda circular con extrema precaución por el riesgo de hielo y acumulación de nieve en la calzada.

El temporal también está afectando a vías principales. Se han producido cortes y retenciones en la AP-8, especialmente en la zona comprendida entre Mendaro e Irún, y también en tramos de la A-15 en dirección a Pamplona. Las autoridades insisten en evitar desplazamientos innecesarios y en consultar el estado de las carreteras antes de ponerse en marcha.

La Agencia Vasca de Meteorología mantiene activadas las alertas por nieve y bajas temperaturas, con una cota que puede descender hasta los 400-500 metros, lo que incrementa el riesgo de incidencias en zonas habitualmente no afectadas por nevadas. Para el fin de semana, se prevé que la situación continúe con heladas intensas durante la noche y precipitaciones en forma de nieve en cotas medias y altas, aunque no se descarta una ligera mejoría hacia la tarde del sábado.

La nieve llega a España

Una drástica bajada de temperaturas se espera en la península Ibérica a partir de este fin de semana, marcando un claro avance del invierno. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado la llegada de una masa de aire frío polar marítimo que provocará un notable descenso de los termómetros y dejará las primeras nevadas significativas de la temporada en la península.

La cota de nieve se desplomará hasta situarse entre los 800 y 1.200 metros en el norte, pero en zonas del Sistema Central podría bajar puntualmente hasta los 600-700 metros en las horas más frías, lo que afectará a áreas montañosas de la zona centro y norte.

Se recomienda a los ciudadanos y a los servicios de Protección Civil tomar precauciones, especialmente en las carreteras de alta montaña y en las zonas afectadas por las primeras heladas de la temporada.