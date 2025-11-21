Decathlon conquista a los amantes del ciclismo con sus nuevas chaquetas técnicas: son perfectas para el frío y la lluvia

Decathlon ha vuelto a conquistar a los amantes del ciclismo con el lanzamiento de sus nuevas chaquetas técnicas, una colección pensada especialmente para aquellos que siguen pedaleando cuando el frío aprieta o la lluvia amenaza con arruinar la salida. La cadena francesa, que en los últimos años ha intensificado su apuesta por productos de alto rendimiento, parece haber encontrado el equilibrio entre precio, calidad y tecnología con dos prendas que están dando mucho que hablar: la Ultralight Rain RCR-R Pro y la Wind/Rain RCR-R Pro 4 Estaciones. Ambas forman parte de la gama Van Rysel, su línea destinada a ciclistas exigentes, y llegan con mejoras importantes tras meses de pruebas, ajustes y colaboración con deportistas profesionales.

La primera de estas novedades, la Ultralight Rain RCR-R Pro, está pensada para los que necesitan una protección total contra la lluvia sin cargar con una chaqueta pesada o rígida. Destaca por su peso extremadamente reducido (poco más de 150 gramos en talla S) y por su nivel de impermeabilidad, que alcanza los 20.000 Schmerber, una cifra más propia de prendas de montaña que de chaquetas de ciclismo. A esto se le suma una transpirabilidad más que correcta para una prenda totalmente impermeable, algo que se agradece en rutas largas en las que el sudor puede convertirse en un problema tan molesto como la lluvia.

La chaqueta también incorpora detalles prácticos, como bolsillos traseros inclinados para facilitar el acceso en marcha, doble cremallera sellada y tejidos reflectantes para mejorar la visibilidad en días grises o con poca luz. Su precio en Decathlon es de 289,99 euros y hablamos de una chaqueta técnica premium comparable a cualquiera de las mejores marcas especializadas en ciclismo.

Las chaquetas técnicas que conquistan a los ciclistas

Por su parte, la Wind/Rain RCR-R Pro 4 Estaciones se presenta como la opción más polivalente, ideal para ciclistas que se enfrentan a condiciones cambiantes y quieren una prenda que se adapte a la mayoría de sus entrenamientos. Su impermeabilidad es más moderada (5.000 Schmerber), pero suficiente para rodar bajo lluvia ligera o chaparrones cortos. Lo que realmente la diferencia es su combinación de protección contra el viento y aislamiento térmico, gracias al uso de fibras PrimaLoft. Este material permite mantener el calor sin añadir demasiado peso ni volumen, algo importante cuando las temperaturas oscilan entre los 5 y los 18 grados, que es justo el rango para el que está pensada.

Además, su transpirabilidad es notablemente alta para una chaqueta de invierno, lo que evita esa sensación de sobrecalentamiento que muchos ciclistas sufren en subidas o esfuerzos prolongados. Los detalles también juegan a favor de esta prenda son costuras estancas en la parte frontal, paneles elásticos en zonas clave para mejorar la movilidad y la ventilación, y dos bolsillos traseros amplios capaces de almacenar guantes, barritas o el móvil sin problemas. Todo esto está acompañado de un diseño discreto pero cuidado, muy en la línea de las prendas de gama alta. En cuanto a su precio, se puede comprar por 239,99€ en Decathlon, tanto en tiendas físicas como en su página web.

Lo interesante de esta apuesta de Decathlon es que se nota un salto adelante en su estrategia. Ya no se trata solo de ofrecer productos accesibles, sino de competir directamente en el terreno de las marcas especializadas, donde la durabilidad, la comodidad y la eficiencia son fundamentales. Las pruebas realizadas junto a ciclistas profesionales y las mejoras continuas que han aplicado antes de sacar estas chaquetas al mercado muestran la importancia que la compañía francesa está dando al desarrollo técnico.