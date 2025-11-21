La Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido una alerta crucial a los conductores ante la inminente llegada de un frente de aire ártico que está provocando un brusco descenso de las temperaturas y la aparición de nevadas significativas en amplias zonas del país. La advertencia es clara y directa: la planificación previa se convierte en el factor más importante para garantizar la seguridad en los desplazamientos.

Según el análisis de la DGT, el periodo más crítico de las nevadas se concentra entre las últimas horas de hoy, jueves, y la mañana de mañana, viernes. Este fenómeno invernal amenaza con complicar la circulación no solo en las vías secundarias, sino también en tramos clave de las carreteras de alta capacidad.

La DGT insiste: «Imprescindible consultar la vialidad antes de salir»

Es de suma importancia tener en mente el mensaje principal de la DGT: la consulta del estado de vialidad de las carreteras es ineludible. Ignorar esta recomendación puede traducirse en largas retenciones, desvíos obligatorios e, incluso, en situaciones de riesgo personal.

El aviso meteorológico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que la nieve afecte de manera particular al tercio norte y oriental de la península, con focos de atención en:

Comunidades cantábricas: Asturias, Cantabria y País Vasco .

. Zona norte y este: Navarra, norte y este de Castilla y León, y Huesca.

La nieve, que hasta ahora se restringía a cotas altas, podría descender lo suficiente como para impactar en autovías y autopistas que actúan como ejes centrales del transporte. Entre las vías de alta capacidad que ya están bajo vigilancia especial se encuentran tramos de la AP-66, la A-67, la AP-68, la AP-1 y la A-15, que conectan regiones clave como Asturias, León, Cantabria, Burgos, Bilbao y Navarra.

Medidas en vigor: lo que debes saber si viajas

La DGT ya tiene activado el protocolo de vialidad invernal, lo que implica una serie de medidas de regulación del tráfico que todo conductor debe acatar. El objetivo es doble: asegurar la fluidez y, sobre todo, garantizar la seguridad.

Las restricciones que se pueden aplicar de forma inmediata incluyen:

Restricciones a camiones : los vehículos pesados son los primeros en ser regulados o desviados. De hecho, la DGT tiene preparados hasta 32 puntos de embolsamiento automatizado para gestionar la espera de estos vehículos .

: los vehículos pesados son los primeros en ser regulados o desviados. De hecho, la DGT tiene preparados hasta automatizado . Limitación de velocidad : reducción de los límites y prohibición de adelantamientos en tramos afectados .

: . Exigencia de equipamiento: sólo se permitirá circular a los vehículos que cuenten con neumáticos de invierno (M+S) o que lleven cadenas debidamente instaladas.

Un apunte fundamental para el ciudadano: si se encuentra con nieve, es vital dejar el carril izquierdo libre. Esta medida no es una cortesía, es una obligación funcional que permite el paso de las máquinas quitanieves y los vehículos de conservación, que son los encargados de restablecer la normalidad en la vía.

Sus canales de información en tiempo real

Para no caer en la improvisación, los conductores deben recurrir a los canales oficiales que ofrecen datos en directo:

Teléfono: el número de información de carreteras 011 .

. Online: la página web oficial de la DGT (dgt.es) y el punto de acceso nacional de información de tráfico.

oficial y el punto de acceso nacional de información de tráfico. Redes sociales: las cuentas de X de @DGTes y @informacionDGT.

En definitiva, ante este escenario de nieve, la previsión es la mejor herramienta de seguridad. Antes de girar la llave, revise la previsión de la AEMET, asegure su equipamiento invernal y consulte el mapa de incidencias. La prudencia al volante, hoy más que nunca, es obligatoria.