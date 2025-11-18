La DGT lo confirma: esto es lo que va a pasar con la baliza V16 fuera de España en 2026

A partir del 1 de enero de 2026, la baliza V16 conectada será obligatoria para señalizar averías y emergencias en las carreteras españolas, sustituyendo definitivamente a los triángulos de emergencia. La cuenta atrás ya ha comenzado y, como ocurre siempre que una normativa afecta a millones de conductores, surgen dudas. Una de las más frecuentes es qué ocurre si un vehículo español viaja al extranjero, o qué pasa con los vehículos extranjeros que entren en territorio español.

«Los triángulos de preseñalización se implantaron en 1999 y supusieron un avance para la seguridad vial, ya que avisaban al resto de conductores de la presencia de un vehículo inmovilizado. Sin embargo, los estudios realizados sobre peatones fallecidos en vías interurbanas en estas dos últimas décadas advierten del peligro que supone salir del vehículo para coger los triángulos del maletero y transitar por la calzada. Pensemos que ir a colocarlos a la distancia adecuada y volver a la zona del vehículo supone recorrer 100 metros en situación de gran vulnerabilidad.Desde 2023 se está realizando una transición en la que los triángulos y la baliza V16 conviven como dispositivos de señalización aceptados. Desde el 1 de julio de 2023 los triángulos ya no son obligatorios en autopistas y autovías, aunque sí en vías convencionales. Esta transición finaliza el próximo 1 de enero, cuando la V16 conectada será el único dispositivo permitido», detalla la DGT.

¿Se podrá utilizar la baliza V16 fuera de España?

La DGT ha aclarado que los conductores españoles podrán utilizar la baliza V16 conectada en otros países, siempre que estos formen parte de convenios internacionales de circulación. Es decir, no será obligatorio llevar triángulos de emergencia fuera de España siempre que el país de destino esté adherido a esos acuerdos.

Del mismo modo, un conductor extranjero que entre en España podrá seguir utilizando los triángulos de emergencia, aunque aquí la baliza V16 pase a ser el estándar recomendado y, a partir de 2026, obligatorio para los vehículos matriculados en España.

Circular por otros países

Una de las dudas más frecuentes entre conductores es pensar que la obligación de llevar triángulos depende del país de destino. Sin embargo, la realidad es más compleja, pero la DGT lo ha resumido de forma directa: «todos los vehículos matriculados en España pueden usar legalmente la baliza V16 conectada en cualquier país firmante de los convenios internacionales vigentes. No es necesario llevar triángulos de emergencia». Esto se debe a convenios como:

Convenio de Viena sobre Circulación Vial (1968)

Convenio de Ginebra sobre Circulación por Carretera (1949)

Normativas europeas sobre reconocimiento mutuo de homologaciones

El artículo 3 del Convenio de Viena sobre Circulación Vial (1968) establece que «las Partes Contratantes admitirán en su territorio la circulación de los vehículos y conductores que cumplan las disposiciones del presente Convenio», de forma que un vehículo español, si cumple la normativa española, debe ser aceptado en los demás Estados adheridos.

A esto se suma el artículo 39, aún más específico, que señala que «todo vehículo de motor… deberá estar equipado con los dispositivos de alumbrado y de señalización prescritos por la legislación del Estado donde esté matriculado». En la práctica, este punto resulta clave: si España determina que la baliza V16 conectada es el dispositivo oficial de señalización de emergencia que sustituye a los triángulos, cualquier otro país firmante del convenio está obligado a permitir su uso, aunque sus propias normas internas aún contemplen dispositivos distintos.

Mientras, el Convenio de Ginebra sobre Circulación por Carretera (1949) mantiene exactamente el mismo principio de reconocimiento internacional. Esto queda recogido de forma explícita en su artículo 3, donde se establece que «los vehículos que satisfagan a las condiciones exigidas por las autoridades competentes del país donde estén matriculados serán admitidos en la circulación en los territorios de las demás Partes Contratantes».

Coches extranjeros que circulen por España

La norma es recíproca. Los vehículos matriculados en otros países que circulen por España podrán seguir usando legalmente sus triángulos de emergencia. Por lo tanto, a partir del 1 de enero de 2026, un turista portugués, francés o alemán puede seguir usando sus triángulos cuando sufra una avería en España, y en ningún caso se le podrá sancionar por no usar la V16. Es decir, la norma afecta únicamente a los vehículos matriculados en España.

«El funcionamiento de la baliza V16 Conectada es muy sencillo. La baliza V16 incluye en su interior todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, incluido un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble. Además, cada baliza V16 Conectada homologada asegura una conectividad mínima de 12 años sin necesidad de pagar ningún tipo de cuota adicional. En el momento que tengamos que señalizar que nuestro vehículo está inmovilizado en carretera o en el arcén, lo único que tenemos que hacer es encender la baliza y colocarla en el exterior del vehículo sin necesidad de salir de él. Por ello, es muy importante que la lleves siempre a mano, como por ejemplo en la guantera».