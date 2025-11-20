Avisos de nieve en España: a estas horas va a nevar en el País Vasco

La Aemet ha activado las alertas por nevadas en varias zonas del País Vasco, especialmente en cotas altas. El norte del resto del país se prepara para temperaturas muy bajas y posibles heladas. Las precipitaciones podrían acumularse especialmente en las cotas altas de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. En los valles y áreas más bajas se prevé aguanieve o nieve dispersa. La cota de nieve se sitúa alrededor de 500‑600 metros, aunque podría descender temporalmente durante los momentos de mayor intensidad de las precipitaciones.

Estas nevadas se enmarcan en un frente frío que afecta al norte de España, donde se esperan temperaturas bajas, heladas matinales y un aumento del riesgo de condiciones adversas en carreteras de montaña.

Además del País Vasco, otras zonas de la Cordillera Cantábrica y los Pirineos también podrían registrar acumulaciones significativas de nieve durante el fin de semana.

En estas regiones, la cota de nieve será más alta, entre 1.600 y 2.000 metros, con riesgo de nevadas persistentes que podrían afectar tanto a la movilidad como a actividades de montaña y estaciones de esquí.

Las autoridades recuerdan a los conductores y peatones extremar la precaución, reducir la velocidad en carreteras afectadas y utilizar cadenas o neumáticos de invierno en caso de desplazamientos por zonas de montaña.

Además, se recomienda seguir de cerca los avisos oficiales de Aemet y los boletines meteorológicos locales, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente a lo largo del día.

La nieve llegará a Bilbao

La llegada de una masa de aire frío al norte de España llevará nevadas a Bilbao y a buena parte del País Vasco en las próximas horas, según las previsiones de Aemet. Las acumulaciones más importantes se esperan en zonas elevadas del territorio español. Los modelos meteorológicos indican que la cota de nieve podría descender lo suficiente como para dejar nevada o aguanieve en algunos barrios altos de la capital vizcaína.

La cota de nieve, situada inicialmente en torno a los 600 metros, podría bajar puntualmente hasta los 400-500 metros, lo que abre la posibilidad de ver copos en áreas como Artxanda, Monte Avril o los alrededores de la A-8 en los tramos más elevados. En el centro de la ciudad, lo más probable es que la precipitación se presente en forma de lluvia fría o aguanieve, aunque no se descarta algún episodio de nieve débil si coinciden los momentos de mayor intensidad con un descenso acusado de las temperaturas.

El frente frío también afectará a otras zonas del País Vasco, especialmente a Álava y Guipúzcoa, donde las acumulaciones podrían ser más significativas. En Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, sí se esperan nevadas más continuadas y con mayor capacidad de cuajar, mientras que en localidades costeras como San Sebastián la probabilidad es menor pero no inexistente.

En paralelo, se prevén heladas nocturnas, un notable descenso térmico y rachas de viento que podrían complicar la sensación térmica en Bilbao durante la madrugada y primeras horas del día. Las autoridades recomiendan circular con prudencia, evitar desplazamientos innecesarios hacia zonas de montaña y seguir los avisos actualizados de Aemet, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.