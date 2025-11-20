La nieve ya está en España: la AEMET activa la alerta naranja en esta zona de España y pide mucha precaución

La AEMET activa la alerta naranja en esta zona de España y pide mucha precaución, la nieva ya es una realidad en España. Tendremos que empezar a prepararnos para lo peor, con un invierno que parece que se adelanta a todos los pronósticos. Tendremos que empezar a pensar en algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de apostar claramente por un cambio que, sin duda alguna, puede acabar siendo esencial.

La nieve es un fenómeno que puede acabar imponiéndose a toda velocidad en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Una situación poco común que puede acabar imponiéndose a medida que nos adelantáramos en una situación poco común para esta época del año. El descenso de las temperaturas puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Por lo que, habrá llegado el momento de prepararnos para lo que está por llegar, en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta.

Está en España la nieve

La nieve ya está en España, es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Una situación poco común que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

A partir de este mismo jueves, empezaremos a ver llegar un descenso de las temperaturas que puede acabar siendo clave en estas jornadas en las que el tiempo, puede hacemos pensar en lo peor. Tendremos que apostar por algunos cambios que serán especialmente complicados.

La combinación de un marcado descenso de las temperaturas con unas precipitaciones que pueden acabar siendo las que se conviertan en una nieve que será la que nos puede acompañar incluso a pie de playa. La cota de nieve irá bajando por momentos, hasta unos registros que pueden acabar siendo históricos a estas alturas del mes de noviembre.

Este mismo jueves, las temperaturas van a empezar a descender de una forma que nos costará creer. Con ciertos puntos del país que se verán afectados por unas alertas naranjas que pueden convertirse en rojas. La previsión del tiempo de la AEMET cobra cada vez más y más protagonismo.

La AEMET activa una alerta en esta zona de España y pide precaución

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una alerta naranja, una de las más destacadas en estos tiempos que corren. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ir extendiéndose a medida que vamos avanzando en estas jornadas y se acerca el fin de semana.

Los expertos de la AEMET lanzan una serie de advertencias: «Se espera la entrada de una masa de aire de origen ártico a la Península y Baleares que dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el archipiélago, en la mayor parte del tercio norte peninsular, sistemas Central e Ibérico y zonas aledañas de la meseta Norte, con posibilidad de ir acompañadas de tormenta y granizo ocasional. Nuboso en el resto, sin descartar algún chubasco ocasional y poco nuboso en el suroeste. Los mayores acumulados se darán en el Cantábrico por precipitaciones persistentes, sin descartar localmente fuertes en litorales y zonas de montaña del interior; intensidades que también se podrían dar en el norte de Baleares y nordeste de Cataluña. Serán en forma de nieve en amplias zonas del tercio norte y entornos de montaña y aledaños del centro y sureste peninsular y de Mallorca. La cota de nieve bajará del entorno de 1000 metros hasta los 500 m., con acumulados significativos en montañas del tercio norte, en especial en la Cantábrica, Ibérica norte y Pirineos así como en zonas más bajas aledañas. En Canarias, cielos nubosos con predominio de nubosidad alta en las islas orientales y precipitaciones en las islas montañosas. Bancos de niebla matinales en el interior. Temperaturas en descenso generalizado en la Península y Baleares, exceptuando las mínimas en depresiones del norte y las máximas en depresiones del norte de Cataluña con algunos ascensos. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en amplias zonas de interior peninsular, excepto en zonas bajas del suroeste y del Ebro, moderadas en montañas de la mitad norte y localmente fuertes en Pirineos».

Las alertas estarán activadas: «Acumulados significativos de nieve en montañas del tercio norte, en especial en la Cantábrica, Ibérica norte y Pirineos así como en zonas más bajas aledañas. Precipitaciones persistentes en el Cantábrico con posibles chubascos localmente fuertes en litorales y zonas de montaña del interior. Posibles precipitaciones localmente fuertes en Baleares y nordeste de Cataluña. Probables rachas muy fuertes del noroeste en montañas de la mitad norte, en el bajo Ebro y en zonas expuestas de litorales mediterráneos y del Cantábrico oriental».

Ante un invierno que parece que llega antes de lo esperado: «Soplará moderado el poniente en el Estrecho y Alborán y el alisio en Canarias, con viento del norte y noroeste en el resto. Flojo en el interior de la mitad sur peninsular y moderado en el resto, con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en montañas de la mitad norte, en el bajo Ebro y en zonas expuestas de litorales mediterráneos y del Cantábrico oriental».