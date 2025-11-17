Llega la nieve a España y la AEMET lo confirma: la masa de aire que dejará temperaturas de -0º grados en estas zonas

Una drástica bajada de temperaturas se espera en la península Ibérica a partir de los próximos días, marcando un claro avance del invierno. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado la llegada de una masa de aire frío polar marítimo que provocará un notable descenso de los termómetros y dejará las primeras nevadas significativas de la temporada.

Descenso Térmico y Alerta por Heladas

El cambio más relevante comenzará a sentirse con intensidad a partir de la noche del martes al miércoles, cuando el frente de aire frío se asiente sobre el territorio. Las temperaturas mínimas caerán por debajo de los cero grados en diversas zonas del interior peninsular, dando lugar a heladas generalizadas, especialmente en:

Sistemas montañosos: Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Central (abarca zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura) e Ibérico (abarca zonas de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja).

Esta situación persistirá, con el día más gélido previsto para el miércoles. Las máximas también descenderán considerablemente, con valores que rara vez superarán los 10 grados en la mitad norte de la península.

Precipitaciones y cota de nieve

La llegada de esta masa de aire se notará no solo en el frío, sino también en las precipitaciones. Se esperan lluvias y chubascos que, ante el brusco descenso de las temperaturas, se transformarán en nieve.

La cota de nieve se desplomará hasta situarse entre los 800 y 1.200 metros en el norte, pero en zonas del Sistema Central podría bajar puntualmente hasta los 600-700 metros en las horas más frías, lo que afectará a áreas montañosas de la zona centro y norte.

Se recomienda a los ciudadanos y a los servicios de Protección Civil tomar precauciones, especialmente en las carreteras de alta montaña y en las zonas afectadas por las primeras heladas de la temporada.