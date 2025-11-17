Aviso naranja: la AEMET anuncia la llegada del frío invernal a estas zonas y no estamos preparados

La AEMET anuncia la llegada del frío invernal a estas zonas y no estamos del todo preparados para lo que pasará. Será el momento de empezar a preparar la chaqueta de invierno y estar muy pendientes de la previsión del tiempo. Lo que tenemos por delante es un marcado cambio de tendencia que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. En especial si tenemos en cuenta lo que nos está esperando en estos días de noviembre.

Hasta ahora, hemos tenido un mes de noviembre con unas temperaturas por encima de lo que sería habitual en esta época del año. Pero cuidado, lo que está a punto de pasar es un importante cambio de tendencia que puede acabar cambiándolo todo. Es hora de conocer qué es lo que nos está esperando en unos días en los que quizás tocará saber en todo momento qué tenemos por delante. Son días de cambios y de atender perfectamente a un tiempo que marcará la ropa y los elementos que tenemos por delante. Este aviso naranja es la antesala de lo que está por llegar en breve.

El aviso naranja se activa ante lo que llega

No estamos preparados para recibir el frío. Nos guste o no, es un elemento que nos invita a buscar refugio y a tener en casa determinados detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de apostar claramente por una serie de situaciones que son esenciales.

Tendremos que vivir un marcado cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos hará pensar en todo lo que tenemos por delante. Es hora de dejar salir determinadas situaciones que pueden ser las que nos golpearán de lleno en breve.

Los expertos de la AEMET no dudan en darnos una serie de novedades que pueden acabar marcando un antes y un después. Tocará conectar de nuevo con un giro importante en lo que nos está esperando. En especial cuando tenemos en consideración algunos gestos poco comunes.

Este aviso naranja llegará de repente, después de un fin de semana en el que la situación puede ir cambiando por momentos. Con una novedad destacada que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

La llegada del frío invernal es inminente para la AEMET en estas zonas

Los expertos del tiempo no dudan en darnos una serie de novedades destacadas que pueden acabar siendo las que nos golpearán de lleno. En estas próximas jornadas en las que cada elemento cuenta, podemos estar a merced de una serie de situaciones que pueden cambiarlo todo.

Tal y como explican los expertos de la AEMET desde su web: «Se espera un tiempo estable en la mayor parte de la Península, con predominio de cielos poco nubosos o despejados en la mitad sur y nordeste peninsular, y abundante nubosidad baja matinal en el resto tendiendo en general a despejar. Únicamente en el extremo norte de la Península la entrada de un flujo húmedo del norte hará que persistan los cielos nubosos con posibilidad de alguna lluvia débil y ocasional en el Cantábrico y norte de Galicia. Asimismo esta configuración de norte también dejará cielos nubosos con chubascos y tormentas en Baleares que podrían ser localmente fuertes y ocasionalmente afectar a litorales de Cataluña y entorno de la Nao. Por otro lado es probable que los restos de la borrasca Claudia dejen precipitaciones en Melilla, sin descartar al principio el Estrecho. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos y probables precipitaciones ocasionales en nortes e interiores de las islas montañosas. Bancos de niebla matinales en montañas de la mitad norte peninsular y de Andalucía, también probables en zonas de Galicia y meseta Sur. Temperaturas máximas en descenso en la mitad norte peninsular, fachada oriental, Melilla y Baleares, pudiendo ser localmente notables en Navarra y aledaños, con aumentos en el cuadrante suroeste y pocos cambios en el resto. Mínimas con pocos cambios en Canarias y en descenso en el resto, localmente notables en regiones del centro norte y nordeste peninsular y dándose al final del día en amplias zonas. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular y en zonas de la meseta Norte, moderadas en la Ibérica y el Pirineo».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Predominarán vientos flojos de componente norte, moderados en los archipiélagos, Ebro y litorales de Galicia y fachada oriental peninsular, con poniente en el Estrecho y Alborán y componente este moderada en el Cantábrico al principio. Intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de tramontana en Ampurdán y norte de Baleares, también posibles de cierzo en el bajo Ebro».