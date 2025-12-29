La AEMET manda un aviso urgente por la borrasca que invade España: frío, lluvias torrenciales y nevadas de más de un metro

Frío, lluvias torrenciales y nevadas de más de un metro, la AEMET manda un aviso urgente ante la llegada de una borrasca que invade España. Estamos pendientes de un tiempo que puede alejarnos de lo que desearíamos con unas vacaciones que pueden cambiarlo todo. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará en estos días de fiesta. Tenemos que empezar a prepararnos para un importante cambio que puede acabar siendo un aviso urgente ante una borrasca que invade España.

Una nueva borrasca invade España

Frío, lluvias torrenciales y nevadas de más de un metro lanzan este aviso de la AEMET

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «Se prevé una transición hacia un tiempo anticiclónico en la Península y Baleares. No obstante, aún perdurará la inestabilidad en regiones mediterráneas, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, ocasionalmente con tormenta y granizo, que se prevén fuertes y persistentes, incluso localmente muy fuertes, en regiones de la Comunidad Valenciana, siendo probable también intensidades fuertes en Baleares y litorales de Murcia y Almería, sin descartar los de Cataluña. Tenderán en general a cesar y a abrirse claros. Podrán ser en forma de nieve en las montañas del extremo este y de Mallorca por encima de 1400/1800 metros, pudiendo bajar localmente a los 1200 m. al principio en la Ibérica sur. No se esperan precipitaciones en el resto de la Península, si bien sí abundante nubosidad baja con una tendencia por lo general a despejar a lo largo del día. Únicamente en el extremo occidental y Cantábrico predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En Canarias, cielos nubosos con posibilidad de algún chubasco ocasional en las islas montañosas tendiendo a despejar. Nieblas matinales en interiores de Galicia y del tercio este peninsular, alto Ebro y ambas mesetas, previéndose más densas y persistentes en el centro y oeste de la Norte donde podrán ser engelantes. Se prevén ascensos en las temperaturas máximas en el tercio sur peninsular y entornos de montaña del resto, con probables descensos en las zonas de niebla anteriormente citadas de la mitad norte peninsular, y pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en la mayor parte del país. Se darán heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular y en sierras del sureste, llegando a moderadas en montañas incluso localmente fuertes en Pirineos».

Siguiendo con la misma explicación: «Soplará viento flojo en la mayor parte del país, con intervalos moderados en litorales mediterráneos. Predominio de la componente sur en el Cantábrico y Galicia y las componentes norte y este en el resto rolando a poniente en el Estrecho y Alborán. Precipitaciones fuertes, con tormenta y probables acumulados significativos en la Comunidad Valenciana, también probables en Baleares y litorales de Almería y Murcia, sin descartar los de Cataluña. Nieblas densas y persistentes en el centro y oeste de la meseta Norte».