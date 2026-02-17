Mal olor del aire acondicionado del coche: cómo quitar y de dónde viene
Descubre por qué motivo sale mal olor del aire acondicionado
Qué es el sobreviraje y el subviraje: diferencia, significado y cómo evitarlo
En una gran mayoría de ocasiones, sobre todo cuando llevamos ya cierto tiempo sin activar el aire acondicionado en nuestro vehículo, un olor malo e inquietante se hace dueño del interior del habitáculo de nuestro amigo de cuatro ruedas. Esto produce cierta incomodidad al volante, lo que provocará a su vez que el riesgo de sufrir un accidente se eleve aunque sea ligeramente. Por ello, en las próximas líneas os detallaremos por qué sale este olor del aire acondicionado y cómo eliminarlo en sencillos pasos.
Por qué huele mal el aire acondicionado del coche
El mal olor del aire acondicionado del coche puede provocarse por diferentes motivos, entre los que destacan una acumulación de humedad, polvo o restos orgánicos en el sistema de ventilación, donde se condensa toda el agua al enfriar el aire. Este ambiente húmedo, lógicamente, favorecerá en todo momento a la proliferación de bacterias y hongos que generarán este característico olor a moho.
Por otro lado, también puede provocar este olor una filtro del habitáculo sucio, desagües obstruidos o incluso residuos acumulados en los conductos del sistema si no se han limpiado de forma correcta durante un cierto tiempo. Para evitar este escenario, conviene cambiar dicho elemento de forma periódica y revisarlo constantemente, además de desinfectar el sistema y apagar el coche justo antes de realizar la acción y dejar el ventilador funcionando durante cierto tiempo para seque el interior de los conductos.
📢 Hasta el 15 de febrero han muerto 94 personas en #SiniestroVial en #carretera en 2026 (-27%).
⚫ 21 en autopista/autovía y 73 en resto de vías.
⚫ 38 eran usuarios #vulnerables: 17 en #moto, 4 en #bici y 17 #peatones.
🟢 Seguimos trabajando por el objetivo #CeroVíctimas. pic.twitter.com/SCCdvem50u
— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) February 16, 2026