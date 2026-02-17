Mal olor del aire acondicionado del coche: cómo quitar y de dónde viene

Cómo eliminar el mal olor del aire acondicionado

Tal y como hemos mencionado líneas atrás, a continuación os vamos a detallar los pasos para eliminar por completo el mal olor proveniente del aire acondicionado. En primer lugar, es aconsejable cambiar el filtro del habitáculo. Para ello, debemos de revisar el manual del coche, sustituirlo si está sucio o tiene más de un año, pues podría acumular polen, polvo y humedad, lo que generaría el mal olor.

Por otro lado, limpiaremos y desinfectaremos el propio sistema. Para ello, comparemos un limpiador en cuestión para aire acondicionado y, con el motor completamente apagado, aplicaremos el producto en las entradas de aire o directamente en el filtro, dependiendo de lo que nos muestre lógicamente el manual del fabricante.

Asimismo, desinfectaremos el evaporador del coche si el olor sigue firme en el interior del habitáculo aplicando un producto completamente espumoso y específico. Importante. Esto eliminará las bacterias y todos los hongos acumulados. Es vital, por otro lado, revisar el drenaje del aire acondicionado para asegurarnos que no está obstruido, pues el agua acumulada favorecerá la aparición de moho y otros elementos perjudiciales.

Secaremos el sistema en cuestión justo antes de apagar el coche, es decir, durante los últimos 3-5 minutos de cada trayecto. ¿Cómo se hace? Pues apagaremos el aire frío y dejaremos activado el ventilador para secar la humedad interna. Por último, pasaremos un cepillo pequeña o aire comprimido para eliminar el polvo acumulado en las salidas de aire. Si después de efectuar todos estos pasos persiste el olor, lo más recomendable es acudir a un taller mecánico profesional para que lo revisen con exactitud.

De dónde viene el mal olor del aire acondicionado

Filtro de habitáculo sucio o saturado.

Acumulación de humedad en el evaporador.

Proliferación de bacterias y hongos en el sistema.

Desagüe del aire acondicionado obstruido.

Conductos de ventilación con polvo y residuos.

Restos orgánicos atrapados en la entrada de aire.

Qué pasa si no limpiamos el aire acondicionado con el paso del tiempo

Si pasamos de limpiar el aire acondicionado y sus conductos, a medio o largo plazo podría provocar incluso problemas de salud, como, por ejemplo, alergias, alguna irritación en zonas del cuerpo o molestias respiratorias. Por otro lado, el mal olor podría incrementarse por completo tras la acumulación de las ya citadas bacterias, hongos y moho en el sistema. A su vez, disminuirá la calidad del aire dentro del habitáculo del coche y, por lo tanto, se generará cierta incomodidad en el momento de conducir. Por último, y no menos importante, se perderá cierta eficacia de enfriamiento y podría acelerar el desgaste de ciertas piezas y, por consecuencia, averías.