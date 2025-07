No vuelvas a hacer esto con el aire acondicionado del coche: la petición de un mecánico experto

Con la llegada del verano, el aumento de las temperaturas transforma por completo nuestra rutina diaria. Las olas de calor se instalan en prácticamente toda la geografía española, y buscar refugios donde el bochorno no sea insoportable se vuelve una necesidad más que un lujo. Uno de los espacios más accesibles y utilizados para encontrar algo de alivio frente al calor son los coches. A pesar de convertirse en auténticos hornos tras unas horas aparcados al sol, los vehículos nos ofrecen un respiro gracias al sistema de aire acondicionado, una comodidad que, aunque damos por sentada, requiere ciertos cuidados.

Muchos conductores no prestan atención a cómo y cuándo encienden o apagan el aire acondicionado del coche. Y es precisamente en ese pequeño detalle donde puede estar el origen de numerosos problemas mecánicos. Juan José, un mecánico que comparte consejos en redes sociales a través de su cuenta de TikTok @talleresebenezer, ha querido lanzar una advertencia que ha sorprendido a miles de conductores: parar el coche sin apagar previamente el aire acondicionado puede tener consecuencias importantes a largo plazo para el sistema de climatización del vehículo.

¡No hagas esto con el aire acondicionado del coche!

Juan José explica que cuando se apaga el motor del coche mientras el aire acondicionado está aún en funcionamiento, el sistema de refrigeración queda «colgado», es decir, no se apaga de forma adecuada. El aire acondicionado, al igual que otros sistemas eléctricos del coche, depende de una gestión ordenada del flujo de energía. Si se produce una caída de tensión brusca (como la que ocurre al girar la llave para apagar el motor con el sistema aún funcionando) el coche no da tiempo a que los sistemas se desconecten adecuadamente. En los modelos más antiguos o menos sofisticados, esto puede derivar en un desgaste prematuro de los componentes, un mayor consumo energético e incluso fallos eléctricos que afecten al rendimiento del vehículo a medio plazo.

El experto insiste en que antes de apagar el motor, lo mejor es desactivar el aire acondicionado. Este gesto tan simple permite que el sistema de climatización se desconecte de manera adecuada, evitando picos de tensión, frenazos del compresor o movimientos forzados de la correa.

La comparación que hace Juan José con el acto de pisar el embrague antes de apagar el coche resulta muy ilustrativa. Muchos conductores lo hacen de manera automática, sin saber que están ayudando a prolongar la vida útil del motor. Lo mismo ocurre con el aire acondicionado: desactivarlo antes de detener el coche es una pequeña acción que contribuye al mantenimiento general del vehículo y, a la larga, evita que el sistema de climatización requiera reparaciones costosas.

Aunque reconoce que no siempre ocurre una avería por no seguir esta recomendación, el mecánico subraya que el problema aparece cuando ese mal hábito se repite cientos de veces. Como ocurre en otros ámbitos del mantenimiento del coche, el deterioro no suele ser inmediato, sino que responde a una suma de pequeños descuidos que, acumulados en el tiempo, acaban afectando al funcionamiento del vehículo. Tal y como él mismo señala, «la suma de pequeños detalles en la conservación de un coche va a hacer que el coche dure muchos más kilómetros, muchos más años y te dé muchas menos averías».

Este consejo resulta especialmente útil durante los meses de verano, cuando el aire acondicionado se utiliza a diario. Muchos conductores ignoran que, además del uso, es clave el momento y la forma en que se apaga el sistema.

Además, hay que tener en cuenta que los sistemas de climatización actuales están diseñados con componentes electrónicos y mecánicos cada vez más precisos. Si bien eso permite un mejor rendimiento, también implica una mayor sensibilidad a los cambios bruscos de energía. La electrónica del coche, cuando se ve forzada a actuar fuera de los protocolos de apagado establecidos, puede terminar generando errores que afectan a otros sistemas del vehículo, como la batería o el alternador.

Otro aspecto que menciona Juan José es el funcionamiento del ventilador que enfría el condensador del aire acondicionado. En algunos coches, especialmente los que están diseñados para climas cálidos, este ventilador sigue trabajando unos minutos incluso después de apagar el aire, para disipar el calor residual del sistema. Si el coche se apaga con el aire todavía en marcha, se interrumpe este proceso de forma abrupta, lo que aumenta la temperatura interna del sistema y puede derivar en fallos mecánicos.

Así que la próxima vez que llegues a tu destino y vayas a apagar el coche, recuerda: desactiva primero el aire acondicionado. Éste simple gesto puede ahorrarte molestias, gastos innecesarios y visitas al taller que podrían haberse evitado.