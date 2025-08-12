La Policía resuelve la eterna duda de los coches y confirma: multas de 200 euros

Multas de 200 euros por esta eterna duda de los coches que la Policía no duda en confirmar. Estos días que estamos de vacaciones, los desplazamientos en coches son mucho mayores. Estamos ante una serie de novedades que nos pueden afectar de lleno y que, sin duda alguna, pueden acabar en drama, sobre todo, cuando estamos ante un problema que va en aumento y que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Todos los coches que salen a la carretera deben tener en cuenta estos puntos para no caer en la trampa de exponerse a una dura multa.

Lo último que queremos en estos días es que tengamos que pagar, nada más y nada menos que 200 euros.

Tendremos que enfrentarnos a unas multas de 200 euros en breve, quizás sin esperarlo.

Este dinero es sólo una herramienta para recordarnos algo que debemos tener en consideración.

Estos euros de menos en nuestro bolsillo nos recordarán que cada euro es importante, pero también la vida de las personas.

Un coche es una responsabilidad que debemos empezar a tener en consideración, su mantenimiento y funcionamiento.

La Policía resuelve la eterna duda de los coches

La eterna duda de los coches puede acabar siendo una multa enorme este verano, quedarse sin gasolina nos puede costar en el mejor de los casos 200 euros. Debemos salir de casa con la gasolina o las baterías llenas. Hoy en día los coches eléctricos tienen el gran reto de circular por las carreteras teniendo siempre la batería cargada o enfrentarse al reto de hacerlo por el territorio español.

Algo que puede costar un poco más con electrolineras que se han repartido por el territorio de forma desigual. La eterna duda nos la resuelve la Policía de tal forma que debemos hacer caso a estos expertos. Desde los expertos de Moeve nos dicen que:

En sí mismo, no existe una multa directa por quedarse sin gasolina en España, según la DGT (Dirección General de Tráfico). Sin embargo, las circunstancias que rodean esta situación pueden acarrear sanciones. La clave está en dónde y cómo te detienes.

Si te quedas sin carburante y te ves obligado a detener el coche en un lugar peligroso, obstruyendo el tráfico o estacionando de forma incorrecta, sí podrías ser multado. Estas multas pueden variar:

Estacionamiento incorrecto: 200 €. Esta es la multa más común asociada con quedarse sin carburante.

Conducción negligente: Hasta 3.000 €. Esto se aplica a situaciones donde quedarse sin combustible conduce a comportamientos de conducción peligrosos, como conducir significativamente por debajo del límite de velocidad mínimo o causar un accidente.

Obstrucción del tráfico: Variable, dependiendo de la gravedad de la obstrucción.

