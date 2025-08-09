El Govern multa con 6.001 euros a la productora que grabó el videoclip de Katy Perry en Formentera

El Govern ha multado con 6.001 euros a la productora encargada de grabar el videoclip de Lifetimes, de la cantante estadounidense Katy Perry, por filmar en una zona protegida el Parque Natural de Ses Salines (Formentera) a finales de julio de 2024, sin autorización.

El Govern ha sancionado a la empresa responsable de la filmación. El Ejecutivo autonómico ha impuesto a ésta una multa que asciende a 6.001 euros al considerar lo ocurrido una falta «grave» pero no haber podido aplicar agravante porque «no hubo daños ambientales».

El Govern inició el verano pasado actuaciones previas de investigación por la grabación de este vídeo, para el que la empresa no había pedido autorización a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural para llevar a cabo el rodaje, y, durante el cual se accedió a una zona de exclusión, donde está prohibido el paso.

La estrella estadounidense rodó Lifetimes en las islas de Ibiza y Formentera, con escenas donde aparece bailando y saltando en distintos emplazamientos, como zonas urbanas, una concurrida discoteca y en parajes naturales, como el interior del sistema dunar de s’Espalmador, dentro de una zona delimitada por palos y cuerdas que indican que está prohibido el paso, en la que también habría estado todo su equipo de grabación.

En el vídeo se puede ver como Perry empieza en el ferry hacia Formentera y se va directa a disfrutar del agua cristalina que caracteriza la pitiusa menor, como Illetes, pero también disfruta de las aguas de Ibiza, donde se vislumbra sa Punta des Andreus, en Cap Martinet.

Asimismo, Perry disfruta de un paseo en barco en buena compañía y buena comida. Finalmente, acaban de fiesta dándolo todo y animando al público que está en la discoteca.

Al no haber solicitado la empresa autorización a la Conselleria para llevar a cabo el rodaje, se iniciaron actuaciones previas de investigación.

En ningún caso se podría haber cometido un delito por infracción medioambiental ya que, tal y como recoge el punto 2 del artículo 65 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), «la filmación de reportajes fotográficos, cinematográficos, gráficos o de cualquier otro tipo que impliquen la toma de imágenes con cualquier medio y formato con una finalidad publicitaria o de exhibición comercial».

La multa fue ya abonada a principios de este año, en el mes de febrero.