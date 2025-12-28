Pagar impuestos y multas en Baleares será mucho más fácil: las transferencias bancarias ya son válidas

A la hora de recaudar dinero las Administraciones públicas te lo quieren poner fácil. Pagar impuestos en Baleares será mucho más fácil: las transferencias bancarias ya son válidas. La Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha aprobado una nueva regulación que permitirá pagar tributos y deudas gestionadas por la Agencia Tributaria de Baleares (ATIB) mediante transferencia bancaria, incluso desde cuentas de bancos sin acuerdo con la Comunidad Autónoma o desde entidades financieras extranjeras.

La medida, incluida en la Orden 33/2025, amplía las opciones de pago existentes a través del Portal y la Sede Electrónica de la ATIB, donde ya se podían abonar tributos mediante banca electrónica, tarjeta bancaria o Bizum.

El procedimiento se inicia de forma telemática, introduciendo los datos del modelo tributario o documento de ingreso y seleccionando la opción de pago por transferencia. El sistema genera automáticamente el IBAN de destino, código BIC/SWIFT, importe exacto, Código de Pago por Transferencia (CPT) y fecha límite, además de un documento acreditativo con todas las condiciones de la operación. El pago se considera efectuado en la fecha en que el importe tiene entrada efectiva en la cuenta de la ATIB, siempre que se realice dentro del plazo establecido.

Según la Conselleria, esta novedad busca ofrecer alternativas a los medios de pago tradicionales, especialmente para contribuyentes que no disponen de cuentas en entidades colaboradoras, garantizando al mismo tiempo seguridad jurídica, certeza para los contribuyentes y eficacia administrativa en la gestión de ingresos públicos. La norma se ajusta a los principios de buena regulación de la Ley 39/2015, cumpliendo criterios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Con esta iniciativa, Baleares refuerza su compromiso con la modernización de la gestión tributaria y la facilitación del cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de la ciudadanía. Cabe recordar que la ATIB ya permite pagar todos los tributos locales y autonómicos mediante Bizum, opción que se suma al pago por banca electrónica y tarjeta bancaria, consolidando un sistema de pagos más digital, accesible y flexible.