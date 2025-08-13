El mejor coche que te puedes comprar en España, según un mecánico: por menos de 20.000 euros

¿Comprar un coche por menos de 20.000 euros en España? Con un buen estudio de mercado todavía es posible. Javier Cortez, el mecánico de las redes sociales, ha publicado un vídeo viral en el que ha recomendado a los ciudadanos que quieran comprar un vehículo ir a por el Hyundai i20. Este experto ha desgranado todas las características de uno de los automóviles más baratos que puedes encontrar en el concesionario. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las características de este coche que vale menos de 20.000 euros.

Los precios de los coches también han subido en mayor proporción que los salarios en los últimos años. Comprar un vehículo nuevo o de segunda mano es más costoso que antes de la pandemia y, por ello, a la hora de comprar un vehículo hay que hacer una buena investigación para que la inversión no acabe en el mecánico después de agotar la garantía. Porque los números ponen de manifiesto la cruel subida de los precios de los últimos años.

Según un estudio de AutoScout24, los precios de los vehículos nuevos se han incrementado en un 37,4% desde 2019 a 2024, pasando de un precio de 18.940 a 26.021 euros. Esto también ocurre con los coches de segunda mano, que en el primer semestre de 2025 han aumentado de precio un 0,9%. Este porcentaje suena a poco, pero hay que tener en cuenta que el coste de los coches usados aumentó un 5,3% en 2023 y un 5,5% hasta los 17.381 euros en 2024, según un informe de coches.com.

Todo ello teniendo en cuenta que en España se venden más coches de segunda mano que nuevos. En 2024 se vendieron 2,11 millones de vehículos de ocasión, lo que supuso un crecimiento del 8,7% con respecto al año anterior. Todo ello teniendo en cuenta un incremento del precio de los coches, que en boca de Luca de Meo, CEO de Renault, seguirá en aumento en los próximos meses. «El precio de los coches se disparará en 2025», llegó a decir hace unos meses el dirigente que sabe de lo que habla.

El coche que puedes comprar con 20.000 euros

El aumento de los precios de los coches hace obligatoria una buena investigación antes de hipotecarse en un vehículo y Javier Cortez, conocido como el mecánico de las redes sociales en TikTok, ha aconsejado a los ciudadanos comprar el Hyundai i20, un coche que se puede encontrar nuevo por menos de 20.000 euros. Un precio bastante competente para lo que se suele ver hoy en día, tanto en el caso de los vehículos nuevos como en el de ocasión.

«Si no sabes qué coche nuevo comprarte, yo como mecánico te voy a aconsejar uno: el Hyundai i20», comienza diciendo en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales. «Es un coche actual, pero al mismo tiempo es un coche como los de toda la vida y encima de todo analógico. ¿Qué quiere decir eso? Que los costos de mantenimiento son mínimos», afirma sobre algo trascendental a la hora de comprar un coche: que mantenerlo no sea caro.

Por ello, este mecánico deja claro que «cada vez que te toque sustituir los neumáticos, no te va a doler en el bolsillo» y también pone el foco en un motor de 1.2 de gasolina con un consumo muy reducido. «Por coches como este es por lo que cada vez el mercado asiático está cada vez más en auge en los coches simples, muy sencillos, que solamente van al taller para hacer mantenimientos y poco más», finaliza.