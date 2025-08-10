Un herido grave y dos leves al estrellarse un coche de alquiler contra un árbol en Llucmajor

Tres jóvenes han resultado heridos este domingo, uno de ellos de gravedad, después de haber sufrido un accidente casual de coche en el Camí de Vallgornera, en Llucmajor (Mallorca).

Según ha informado el SAMU 061, el suceso ha ocurrido sobre las 15.12 horas, en el Camí de Vallgornera, cuando un coche, en el que viajaban tres jóvenes, se ha visto implicado en un accidente casual. El conductor ha empotrado el vehículo de alquiler que conducía contra un árbol junto a la carretera.

Como consecuencia del accidente, un joven, varón de 22 años de edad, ha resultado herido grave. Mientras, los otros dos ocupantes del turismo, de 25 años, han resultado heridos de carácter leve.

Hasta el lugar de los hechos se han movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra de Soporte Vital Básico (SVB), que han atendido a los tres ocupantes del vehículo siniestrado.

El joven de 22 años, herido grave, ha sido trasladado al Hospital Son Espases, y los dos leves al Hospital Son Llàtzer.

Todos los ocupantes del vehículo son turistas italianos que se encuentran pasando sus vacaciones hospedados en Magaluf. Son un grupo de amigos veinteañeros.

Segundo accidente de tráfico serio en Mallorca en menos de 24 horas.

Un joven boliviano de 22 años sufrióheridas de gravedadanoche al volcar con su coche a la altura de Capdepera. El conductor, sin carnet ni seguro ni ITV del coche, invadió el arcén y una isleta de la vía, al parecer a gran velocidad, lo que provocó que volcara. La víctima quedó atrapada en el interior del vehículo y tuvo que serrescatada por dotaciones de los bomberos.

El accidente ocurrió sobre las once y diez de la noche , en la carretera Ma-15 (Palma-Cala Rajada), a la altura del campo de fútbol de es Figueral, en Capdepera. El conductor, un boliviano de 22 años, perdió el control del vehículo e invadió el arcén y una isleta de la carretera, lo que provocó que volcara. El joven sufrió graves lesiones y quedó atrapado dentro del coche.