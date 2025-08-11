Ni la primera ni en punto muerto: ésta es la forma correcta de aparcar el coche en cuesta
Toma nota de la forma correcta de aparcar tu coche en cuesta
Ésta es la forma correcta de aparcar el coche en cuesta, te sorprenderá saber que no es en primera ni en punto muerto. La realidad es que uno de los accidentes más frecuentes son esos coches que acaban cuesta abajo. Con algunos ingredientes que nos afectan de lleno y que pueden acabar suponiendo este cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Estaremos muy pendientes de este tipo de gestos que con nuestro coche pueden suponer un plus de buenas sensaciones.
Es el momento de saber cómo poner el coche en estos días en los que todo puede ser posible. Con algunas novedades que tocará empezar a tener en consideración y que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Es importante estar pendientes de nuestro coche y más si estamos en un lugar diferente, es importante tener en consideración algunos detalles que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Es importante estar pendientes de un cambio a la hora de poner nuestro coche en perfectas condiciones. Tocará ver qué es lo que puedes hacer para que tu coche no sufra las consecuencias de aparcar bien o mal cuando la calle es en cuesta.
Ni en punto muerto ni la primera
Poner el coche en una posición adecuada hasta ahora ha sido esencial para no caer calle abajo. Aunque hoy en día los coches modernos están equipados con elementos que nos servirán para cambiar una serie de detalles que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta.
Cuando salimos de casa o cambiamos de rutina hay que estar pendientes de cada uno de los gestos que hacemos. En especial cuando estaremos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración.
Este detalle de preparar el coche para estar en una calle con cuesta puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.
Será mejor hacer caso de los expertos y también de las necesidades de este tipo de detalle que puede acabar siendo lo que nos haga no tener un susto en estos días de verano.
Esta es la forma de aparcar el coche en cuesta
Los expertos de Mapfre motor nos dan una serie de consejos que debemos poner en práctica en estos días que tenemos por delante. Dependiendo del tipo de pendientes deberemos tener algunos gestos que pueden acabar siendo las que marcarán estos momentos en los que realmente nos servirá para evitar un discurso.
- Cómo aparcar cuesta abajo. Aparcar cuesta abajo puede parecer sencillo, pero hay ciertos aspectos que debemos tener en cuenta para asegurar un estacionamiento seguro. Cuando te enfrentas a esta situación, la clave está en utilizar el freno de mano de manera efectiva y alinear correctamente las ruedas para evitar que el vehículo se desplace. En este punto debes fijarte en dónde se encuentra situado el espacio de estacionamiento, es decir, si está a la derecha o a la izquierda. Si está situado a la derecha gira las ruedas hacia la derecha y si está a la izquierda, gira las ruedas hacia la izquierda. Esta simple precaución garantiza que, en caso de que el freno de mano falle, el vehículo se detenga de manera segura al toparse con el bordillo. Por tanto recuerda girar las ruedas hacia el lado opuesto de la calzada y asegurarte de que el freno de mano esté completamente activado antes de soltar el pedal del freno. Este pequeño ajuste puede marcar la diferencia en la seguridad de tu vehículo mientras está estacionado.
- Cómo aparcar cuesta arriba. Aparcar cuesta arriba presenta un desafío adicional, ya que debes evitar que el vehículo se desplace hacia atrás mientras realizas la maniobra de estacionamiento. Al estacionar cuesta arriba, es recomendable poner el freno de mano, seleccionar la marcha atrás y soltar gradualmente el embrague mientras aceleras de manera suave. Una vez finalizada la maniobra, gira las ruedas hacia el lado opuesto de la calzada para evitar cualquier movimiento no deseado.
- Cómo aparcar a la izquierda. Cuando tienes que estacionar a la izquierda, ya sea cuesta arriba o cuesta abajo, debes seguir los mismos principios que a estacionar a la derecha. Sin embargo, es importante recordar que debes ajustar la dirección de las ruedas según la pendiente y la dirección del estacionamiento. Si aparcas cuesta abajo, gira las ruedas hacia la izquierda. Si lo haces cuesta arriba, gira las ruedas hacia la derecha. De esta forma evitarás que el coche se desplace hacia la calzada pudiendo provocar un accidente.
