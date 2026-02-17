Las carreteras españolas se encuentran en el peor estado de su historia reciente y ponen en peligro el plan de la Dirección General de Tráfico (DGT) para el coche autónomo. La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha identificado deterioros graves y muy graves en más de la mitad de las carreteras gestionadas por el Estado, las comunidades autónomas y las diputaciones forales, de las cuales, un total de 34.000 kilómetros necesitan reconstrucción urgente. Kilómetros en los que sería imposible la circulación de este tipo de vehículos sin conductor ante su elevada dependencia de los sensores, cámaras y radares.

Así lo han explicado fuentes del sector que, en conversaciones con este diario, señalan que «los coches autónomos dependen, de forma directa, de cámaras, radar y sistema LiDAR -tecnología que permite medir distancias desde un emisor láser- para leer la carretera, por lo que problemas como marcas de carril borradas, señalización confusa o asfalto deteriorado pueden hacer que el sistema interprete mal el entorno o pierda referencias».

«Baches, grietas, parches o deformaciones obligan a tomar decisiones rápidas al volante, como puede ser esquivar el obstáculo, frenar o, incluso, cambiar la trayectoria del vehículo. Una decisión que los conductores toman de una forma intuitiva y basada en sus capacidades de conducción, pero para la que la inteligencia artificial empleada en este tipo de vehículos debe estar basada en reglas claras o datos previos y, cuando la carretera es irregular, esas decisiones se vuelven más complejas», añaden las citadas fuentes.

Además, explican que «muchos sistemas autónomos usan mapas de alta precisión con el objetivo de poder describir la carretera centímetro a centímetro». «Pero si el pavimento cambia de forma constante, bien sea por obras o por deterioro, estos mapas quedan desactualizados y el vehículo pierde fiabilidad», avisan.

Coche autónomo en España

España ha realizado significativos avances en cuanto a la conducción autónoma con la publicación del programa marco de pruebas piloto para vehículos sin conductor, pero aún queda camino para que los modelos altamente automatizados que podrían ofrecer las marcas hagan uso de todo el potencial disponible.

Así lo remarca la cuarta edición del Barómetro sobre Vehículo Autónomo y Conectado, publicado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) que señala que la oferta actual de vehículos avanza hacia mayores niveles de automatización, a la vez que la de vehículos con una menor dotación de tecnología se va reduciendo gracias a la continua incorporación de tecnologías, permitiendo superar de media en todos los vehículos el Nivel SAE 2, nivel máximo marcado por el marco regulatorio de circulación. Un progreso que se podría ver afectado por el mal estado en el que mantiene las carreteras españolas la DGT, dirigida por Pere Navarro.

DGT: estado de las carreteras

«El deterioro de la red viaria de nuestro país puede representar la paralización del proceso de transformación de las carreteras en infraestructuras verdes, seguras y conectadas. La descarbonización del transporte, la reducción a la mitad del número de fallecidos por accidente de tráfico en 2030, la mejora de la resiliencia de las infraestructuras frente al cambio climático, la repoblación de la España vacía o la introducción de movilidades automatizadas al ritmo exigido por los compromisos europeos pueden verse seriamente amenazadas», avisa la AEC.