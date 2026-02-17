Real Madrid
Cómo va el Real Madrid, en directo: goles, resultado y ganador del partido de Champions
Sigue en directo el minuto a minuto de estos playoff de Champions League entre Benfica y Real Madrid con los ocasiones, goles y resultado
A qué hora juega el Real Madrid vs Benfica hoy: dónde ver en directo y por TV online el partido de la Champions League
Min 4
Sale protagonista el Benfica
Tanta personalidad como intensidad del Benfica en estos primeros minutos. Quiere la pelota el cuadro luso y busca el arco de Courtois. Un par de centros peligrosos ya servidos.
Min 1
¡Comienza el partido!
Ya rueda la pelota en el Estadio da Luz. Comienza este Benfica – Real Madrid.
¡Recordamos alineaciones!
Diez minutos para que rueda el esférico en Lisboa.
Benfica: Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Rafa, Schjelderup y Pavlidis.
Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Güler; Vinicius y Mbappé.
Al habla Valverde
Habla Valverde a pie de campo ante el micrófono de Movistar+: «Hoy tenemos esta mini-revancha, tenemos que aprovecharla, en estos partidos lo hemos hecho bien, con buena energía. Contra el Valencia hicimos un buen partido pero contra la Real fuimos más completos, en defensa y en ataque».
Calientan los jugadores
Ambos equipos sobre el césped del Estadio da Luz ejercitándose. Últimos instantes del calentamiento antes del partido.
¿Quién es el árbitro del partido?
La UEFA ha designado al árbitro francés François Letexier para que dirija este Benfica – Real Madrid de la ida de los playoffs de la Champions League. Su compatriota Jérome Brisard estará controlando todo el VAR.
Concentración blanca
Así llegaban los jugadores del Real Madrid al Estadio da Luz.
En qué estadio se juega el partido
El Estadio da Luz, situado en la ciudad de Lisboa, será el escenario donde se dispute este emocionante Benfica – Real Madrid correspondiente a la ida de los playoffs de la Champions League.
Cómo puedo ver gratis el Benfica – Real Madrid: canal de TV y online
El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la máxima competición continental fue Movistar+. Este Benfica – Real Madrid de la ida de los playoffs de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través del Movistar Liga de Campeones.
Horario de la Champions League de hoy
La UEFA ha programado este vibrante Benfica – Real Madrid que corresponde a la ida de los playoffs de la Champions League para este martes 17 de febrero. El organismo que controla el fútbol europeo ha fijado el inicio de este apasionante choque entre lisboetas y los de Concha Espina en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
¡La alineación del Benfica!
Y éste, el once del Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; R. Silva, Barreiro; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; y Pavlidis.
¡La alineación del Real Madrid!
Esta es el once del Real Madrid ante el Benfica: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Arda Güler, Tchouameni, Camavinga; Vinicius y Mbappé.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
¡Buenas noches!
Bienvenidos a este directo de los playoff de Champions League, al partido de ida del Benfica – Real Madrid desde el Estadio da Luz. Los blancos tenían encarrilada su clasificación directa, pero la dura derrota sufrida en Lisboa en la última jornada le hizo caer varios puestos en la tabla y le obligó a disputar esta ronda extra. La fortuna deparó el mismo rival para esta eliminatoria.
Benfica y Real Madrid se ven las caras de nuevo en Champions League. El conjunto blanco se desplaza a Portugal para medirse a los lisboetas en el encuentro correspondiente a la ida del playoff de acceso a los octavos de final, apenas unas semanas después de aquel 4-2 que clasificó a los lisboetas en la última jornada y dejó muy tocado al conjunto de Chamartín. Sigue en directo el minuto a minuto de estos playoff de Champions League entre Benfica y Real Madrid con los ocasiones, goles y resultado del partido.
Benfica – Real Madrid, en directo
Min 10
¡La tiene Mbappé!
Rápido en circulación el Real Madrid. Es Carrerras el que penetra hasta encontrar a Mbappé en la frontal, que no tarda en pegarle con potenciap ar