Cómo va el Real Madrid, en directo: goles, resultado y ganador del partido de Champions

Benfica y Real Madrid se ven las caras de nuevo en Champions League. El conjunto blanco se desplaza a Portugal para medirse a los lisboetas en el encuentro correspondiente a la ida del playoff de acceso a los octavos de final, apenas unas semanas después de aquel 4-2 que clasificó a los lisboetas en la última jornada y dejó muy tocado al conjunto de Chamartín. Sigue en directo el minuto a minuto de estos playoff de Champions League entre Benfica y Real Madrid con los ocasiones, goles y resultado del partido.

Benfica – Real Madrid, en directo

A qué hora es el Benfica – Real Madrid de la Champions

La UEFA ha fijado este Benfica – Real Madrid, correspondiente a la ida del ‘playoff’, para el martes 17 de febrero. El choque arrancará a las 21:00 horas, una menos en Canarias.

Dónde y cómo ver el Benfica – Real Madrid en directo por TV, online y en vivo

Los derechos televisivos de la máxima competición continental en España pertenecen a Movistar+. Este Benfica – Real Madrid se emitirá en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones, por lo que será necesario disponer de una suscripción de pago.

Dónde escuchar por radio el Benfica – Real Madrid

Quienes no puedan seguir el encuentro por televisión ni por streaming tendrán la opción de escucharlo gratuitamente en la radio. Emisoras como COPE, la SER, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán en directo con el estadio para ofrecer el minuto a minuto del partido.

En qué estadio se juega el Benfica – Real Madrid

El encuentro se disputará en el Estadio da Luz, ubicado en Lisboa. Inaugurado en 2003, cuenta con una capacidad superior a los 68.000 espectadores y se espera un ambiente espectacular en un recinto histórico para el madridismo, donde el club conquistó la recordada Décima.

Quién es el árbitro del Benfica – Real Madrid

Para este choque, la UEFA ha designado al colegiado francés François Letexier. En la sala VAR estará su compatriota Jérôme Brisard, encargado de revisar las acciones polémicas y de avisar al árbitro principal en caso de que deba acudir al monitor situado a pie de campo.