Jordi Wild suelta la bomba y confiesa lo que gana: «Nivel económico de futbolista»

El creador de contenido Jordi Wild, una de las figuras más influyentes del ecosistema digital en España y el mundo hispanohablante, ha sorprendido al detallar el alcance económico de su proyecto más ambicioso, The Wild Project. Tras años de consolidación y crecimiento, el comunicador ha reconocido que el programa le ha permitido alcanzar un nivel de ingresos comparable al de un futbolista profesional, aunque matiza que se trataría de salarios propios de equipos de media tabla.

Dicha confesión arroja luz sobre la dimensión económica que ha adquirido la industria del pódcast, un sector que hasta hace pocos años parecía limitado en comparación con los mercados anglosajones. El caso de Jordi Wild se ha convertido así en un ejemplo paradigmático del potencial de los nuevos formatos digitales cuando logran fidelizar audiencias masivas.

El trabajo de Jordi Wild

Desde su lanzamiento, The Wild Project se ha posicionado como uno de los programas más escuchados en lengua española. Su fórmula combina conversaciones extensas, invitados de perfiles diversos y un enfoque que alterna divulgación, análisis social y entretenimiento, elementos que han consolidado una comunidad de seguidores particularmente activa. Por el espacio han pasado personalidades tan dispares como el criminólogo Vicente Garrido o el escritor Arturo Pérez-Reverte, lo que ha contribuido a ampliar el alcance del programa.

El éxito del formato se traduce en cifras de audiencia millonarias y en una creciente relevancia cultural. No se trata únicamente de entretenimiento: el pódcast se ha convertido en un foro de debate y divulgación que conecta con una audiencia interesada en contenidos de larga duración y profundidad temática.

¿Cuánto dinero tiene Jordi Wild?

Jordi Wild ha descrito el impacto financiero del proyecto en términos elocuentes. Según ha contado, su programa le ha permitido dar un «salto cuántico» a nivel económico, situándolo en un rango comparable al de un futbolista profesional de media tabla en la máxima categoría del fútbol español. «The Wild Project me ha hecho pegar un salto cuántico a nivel económico de una manera bestial, nivel económico de futbolista», ha declarado exactamente.

El creador subraya que no se trata de cifras equiparables a las estrellas de clubes como el FC Barcelona, pero sí de ingresos propios de jugadores consolidados que compiten en torneos europeos. Esta comparación, más simbólica que literal, refleja la magnitud del fenómeno y la transformación del mercado digital.

Aunque no ha revelado cifras concretas, el propio Jordi ha dejado entrever que los ingresos se sitúan en rangos de cientos de miles o incluso millones de euros anuales. Sin embargo, también ha recordado que la producción de un pódcast de estas características implica costes elevados, desde equipamiento técnico de primer nivel hasta un equipo humano especializado.

¿Quién es Jordi Wild?

Nacido en Manresa (Barcelona) como Jordi Carrillo de Albornoz Torres, el creador inició su trayectoria en 2013 con el canal de YouTube El rincón de Giorgio. En sus primeras etapas, el contenido seguía las tendencias de la época, pero con el tiempo evolucionó hacia temáticas más concretas.

Su formación en Psicología por la Universidad de Barcelona influyó en el giro hacia contenidos relacionados con la psicología criminal, el misterio y el terror. Casos de asesinos en serie, fenómenos paranormales y videojuegos de terror se convirtieron en señas de identidad que le permitieron diferenciarse y consolidar una audiencia fiel.

En estos momentos, con más de 12 millones de suscriptores y una producción más selectiva en su canal principal, Jordi Wild ha centrado sus esfuerzos en proyectos de largo recorrido como The Wild Project. Esta transición refleja una tendencia más amplia entre los creadores, que priorizan formatos sostenibles y de mayor profundidad frente a la publicación constante.

Una carrera meteórica

Lejos de considerar el proyecto como un techo, el propio creador sostiene que el pódcast aún tiene margen de crecimiento. La evolución del mercado, el aumento de la inversión publicitaria y la profesionalización del sector apuntan a un escenario en el que los contenidos en español pueden competir en igualdad de condiciones con los grandes referentes internacionales.

La trayectoria de Jordi Wild ilustra cómo la economía de la atención ha transformado el panorama mediático. Lo que comenzó como un canal de entretenimiento en YouTube se ha convertido en una plataforma de influencia cultural y económica que redefine los límites entre creador independiente y medio de comunicación.

Su confesión sobre los ingresos no solo revela el éxito personal de un proyecto, sino que también pone de relieve el potencial de una industria en plena maduración. En un contexto donde los formatos tradicionales buscan adaptarse a nuevas audiencias, el caso de The Wild Project demuestra que la innovación, la constancia y la conexión con el público pueden traducirse en un impacto tangible, tanto cultural como económico.