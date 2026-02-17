El Consejo de Informativos de TVE, que se ha convertido en prácticamente la única oposición al presidente de la cadena pública, José Pablo López, ha criticado en su reunión con la delegación de europarlamentarios que ha estado en Madrid lunes y martes para analizar la situación de RTVE, entre otros aspectos de la democracia española, «los numerosos impedimentos de la Dirección» de la Corporación para sacar adelante su labor, según han informado en una nota a la plantilla este martes.

En la nota, el Consejo de Informativos de TVE informa que el lunes se reunieron con la delegación de europarlamentarios en Madrid, a quienes les han explicado los aspectos más destacados de su labor y las dificultades a lase que se encuentran.

Han explicado a los ‘hombres de negro’ que «tenemos escasos medios y muchas dificultades para llevar a cabo nuestras funciones. Sólo para recabar la opinión de los profesionales de la información a través de una encuesta, llevamos más de 5 meses, por numerosos impedimentos por parte de la Dirección».

El Consejo de Informativos, que ha resaltado a los europarlamentarios que están en contra del cambio de ley de 2024 de Pedro Sánchez que dio todo el poder interno a López por su ataque a la neutralidad y la independencia d ela cadena pública, destaca en su nota que «en el último año, tenemos una programación cada vez más cargada de contenidos de actualidad informativa y política, producida en su mayoría por empresas externas. Programas como Mañaneros 360, Malas Lenguas o Directo al Grano, con un sesgo político evidente y que incumple nuestros principios deontológicos. Hemos solicitado la internalización de los programas de actualidad informativa, como garante de los principios deontológicos de RTVE».

Los programas que presentan Jesús Cintora, Javier Ruiz y Gonzalo Miró han recibido numerosas críticas del Consejo de Informativos por su falta de neutralidad. En un reciente informe sobre estos programas, el CdI de TVE concluyó que estaban sesgados a favor de las tesis del Gobierno de Sánchez.

Además, ha denunciado que reciben «presiones y ataques públicamente por directivos de RTVE, por partidos políticos —algunos incluso como VOX, amenazando con nuestra disolución o con “entrar con lanzallamas y motosierras” o “bombas atómicas” en RTVE— y también por “supuestos” medios de comunicación y en redes sociales».

Según explican en la nota, han defendido ante los europarlamentarios «una RTVE verdaderamente independiente. Celebramos los buenos datos de audiencia, pero estos no pueden comprometer la independencia, la neutralidad, calidad y el servicio público que debe ofrecer RTVE a la ciudadanía. Una RTVE que no dependa del gobierno de turno, sino del compromiso democrático de todos en cumplimiento del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación».